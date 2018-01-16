США бесплатно предоставят Украине оборонительное оружие - Йованович (49)

Зеркало недели. Украина 2018.01.16 20:14

Посол США пока не готова сообщить, когда и какое оборонительное оружие будет предоставлено Украине. Но это будет сделано в рамках помощи. Украина не будет платить за "Джавелины" для русско-бурятских танков в Донбассе ╘ wearethemighty.com Администрация президента США в конце 2017 года действительно приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей, и поставки будут осуществляться в рамках помощи, сообщила посол США в Киеве