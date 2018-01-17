Материалы по мере пресечения пермским подросткам, устроившим резню в школе, поступили в суд (117)

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- В Украину идет "снежный апокалипсис" - Гидрометцентр выступил со срочным сообщением о самых опасных областях : Dialog.ua 11:02
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