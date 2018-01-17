Материалы по мере пресечения пермским подросткам, устроившим резню в школе, поступили в суд (117)

Интерфакс Россия 2018.01.17 06:47

Пермь. 17 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Мотовилихинский райсуд Перми в среду получил от следователей ходатайство по мере пресечения в отношении подростков, которые устроили поножовщину в школе N127 c 15 пострадавшими, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в канцелярии суда. "Материалы поступили по обоим подросткам только что.