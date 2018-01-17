Глава МОЗ рассказала, откуда в Украину пришла эпидемия кори (78)

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- Татьяна Бахтеева: Безответственная политика Минздрава в вопросах вакцинации - одна из главных причин вспышки кори в Украине : Опозіційний блок 11:22
- Корь скосила еще одну область, болеют взрослые : УСБН Черкаси 11:21
- Хронология дифтерии в Украине : UAinfo 11:15
- ВОЗ помогает Украине в борьбе со вспышкой кори : Аргумент 11:12
- Кабмин сегодня намерен утвердить концепцию развития цифровой экономики на 2018-2020 года : Arena.press 11:12
- Корь уже в Донецкой области: бесплатные прививки только для детей : Аргументы и Факты Украина 11:08
- Ждем дифтерию: видео от доктора Комаровского в тренде на YouTube : Корреспондент.net 11:01
- Супрун: У 86% больных корью не было прививок : Електронні Вісті 11:00
- Украинцы стали причиной вспышки кори в Польше : СЛОВО Одесса 10:55
- Из-за снегопада в аэропорту "Одесса" были отменены почти все рейсы : Journalist.today 10:50
- В Польше на мясокомбинате у шести украинских работников обнаружили вирус кори : Journalist.today 10:50
- "Умрет много людей": Комаровский предупредил украинцев : Инфолайн 10:45
- В Донецкой области зафиксировали вспышку кори : РепортерUA 10:42
- Корь скосила еще одну область, болеют взрослые : ProUA.com.ua 10:40
- Корь скосила еще одну область, болеют взрослые : Новини онлайн 24 10:39
- Супрун озвучила статистику по кори: сколько заболели и умерли : Контракты.ua 10:37
- Известный педиатр назвал вспышку кори в Украине цветочками. Ягодки будут дальше : Фраза.ua 10:34
- Глава МОЗ рассказала, откуда в Украину пришла эпидемия кори : Vgorode.ua 10:33
- "Корь - это цветочки"! Знаменитый доктор предупредил о серьезной угрозе для Украины : Elise Journal 10:32
- Кіра Найтлі поскаржилася на постійні зґвалтування в фільмах : Depo 10:32
- В Донецкой области зафиксирована вспышка кори : ДонПресс 10:28
- "Корь покажется сладкой ягодкой на тортике... А вот тортик - это дифтерия". Доктор Комаровский обратился к украинцам (ВИДЕО) : DailyUA 10:24
- "Корь - это цветочки, а ягодки - это дифтерия": Комаровский о новой угрозе для Украины : Новости N 10:15
- В Польше зафиксировали вспышку кори, среди больных украинцы : Mk.Mk.Ua 10:10
- Вакцину надо сбыть: украинцы свирепствуют из-за новой смертельной эпидемии : Politeka 10:10
- "Эпидемии кори нет, есть вспышки" - Минздрав : Весь Харьков 10:09
- "Эпидемии кори нет, есть вспышки" - Минздрав : МедиаПорт 10:08
- Доктор Комаровский прогнозирует эпидемию дифтерии вслед за корью : В Кулаке 10:06
- Доктор Комаровский прогнозирует эпидемию дифтерии вслед за корью : Хвиля 10:06
- В Донецке зафиксированы шесть случаев заболевания корью : 62.ua 10:05
- После вспышки кори может начаться эпидемия дифтерии, - детский врач Комаровский : Еспресо TV 10:04
- Комаровский: "Корь покажется ягодкой на торте по сравнению с дифтерией" (ВИДЕО) : Комментарии.UA 10:02
- В Донецкой области зафиксирована вспышка кори : Луганский Радар 10:00
- Свердловская область завершит программу по расселению из аварийного жилья к середине февраля : УралБизнесКонсалтинг 10:00
- В Донецкой области зафиксировали вспышку кори : Hronika.info 09:43
- Корь скосила еще одну область, болеют взрослые : Politeka 09:40
- В Донецкой области зафиксирована вспышка кори: госпитализированы шесть человек : NewsOne 09:39
- Киев бунтует, требуя войны с Россией : Путин 24 09:32
- "Корь - это цветочки, а ягодки - это дифтерия". Доктор Комаровский предупредил о новой угрозе для Украины : Страна.ua 09:32
- Корь вместе с заробитчанами попала в Польшу : the Экономист 09:30
- В Польше - вспышка кори, среди больных есть украинцы : Donbass.UA 09:28
- Вспышку кори зафиксировали в Донецкой области : Persona.top 09:25
- В Польше обнаружили вспышки кори: Первые госпитализированные оказались украинцами : Паноптикон 09:23
- Доктор Комаровский: "Корь это цветочки, будет хуже" : Восточный проект 09:17
- В Соединенных Штатах предупреждают своих туристов о вспышке кори в Украине : NovostiUA.net 09:16
- В Польше более 700 человек вакцинировали от кори из-за двоих инфицированных украинцев : UA-Reporter.com 09:15
- В США людей предостерегают от поездок в Украину из-за вспышки кори : Актуальная Правда 09:11
- Вспышку кори зафиксировали в Донецкой области : ГолосUA 09:05
- Корь добралась до Польши: заболевшие - украинцы : Мариупольские новости 09:01
- Крымчан призывают сделать прививки от кори : Крым.Реалии RFE/RL 08:56
- Центр по контролю заболеваемости США предупредил о вспышке кори в Украине : Известия в Украине 08:49
- "Корь это разминка, за ней придет дифтерия. Умрет много людей", - доктор Комаровский призвал украинцев прививаться : Iнше ТВ 08:47
- Украинцы едва не привели к вспышке кори на мясокомбинате в Польше : ТСН.ua 08:44
- ВОЗ помогает Украине в борьбе со вспышкой кори : Европейская правда 08:33
- Вспышку кори зафиксировали в Донецкой области : Корреспондент.net 08:31