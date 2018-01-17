Глава МОЗ рассказала, откуда в Украину пришла эпидемия кори (78)

Vgorode.ua 2018.01.17 10:33

Фото: 112.international Алексей Захаров Глава МОЗ Ульяна Супрун рассказала, откуда в Украину пришла эпидемия кори. Как сообщает "Укринформ", вирус пожаловал к нам из Румынии - в этой стране также низкие показатели вакцинации у населения. - Корь пришла к нам из Румынии, где тоже есть проблема с вакцинацией, - сообщила Супрун. В то же время глава МОЗ поблагодарила родителей, которые сделали прививки своим детям.