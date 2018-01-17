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Под обстрелами боевиков за сутки пострадали два бойца АТО

Под обстрелами боевиков за сутки пострадали два бойца АТО (71)

Преступности.нет 2018.01.17 10:26
За минувшие сутки 16 января пророссийские боевики на Донбассе совершили три обстрела позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили боевые травмы, состояние их здоровья удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. На Донецком направлении противник в темное время суток применил 120-мм минометы и выпустил три мины этого калибра по защитникам населенного пункта Водяное на Приазовье.
МИНОМЕТ, ПУЛЕМЕТ, ГРАНАТОМЕТ, ОБСТРЕЛ, БОЕВИК, ТРОИЦКИЙ, Украина, Луганск, Донецк, Россия
2018.01.17 (71)

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