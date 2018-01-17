Под обстрелами боевиков за сутки пострадали два бойца АТО (71)

2018.01.17 (71)2018.01.16 (69) →
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- В зоне АТО двое бойцов получили боевые травмы : Медиа-группа "Объектив" 10:17
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- Штаб АТО: Боевики применяют 120-мм минометы на Приазовье : "Наша газета" (Луганск) 10:08
- За прошедшие сутки на Луганщине зафиксирован один обстрел : Луганщина.ua 10:06
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- Два бойца были травмированы в результате вражеских обстрелов в зоне АТО : 06239.com.ua 10:01
- Сутки в АТО: двое украинских военнослужащих получили ранения : Електронні Вісті 10:00
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- Штаб АТО: Боевики применяют 120-мм минометы на Приазовье : MIGnews.com.ua 09:38
- Сутки в АТО: боевики вели огонь по позициям ВСУ из 120-мм и 82-мм минометов : Informator.media 09:36
- За сутки в зоне АТО двое украинских воинов получили боевые травмы : Восточный фарватер 09:35
- За сутки боевики 3 раза обстреляли силы АТО, 2 раненых, - штаб : Газета День 09:27
- Боевики продолжают срывать перемирие в зоне АТО : Новости Луганска 09:22
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- Сутки в АТО: Двое украинских военных получили боевые травмы : Авдеевка.сити 09:13
- Два бойца были травмированы в результате вражеских обстрелов в зоне АТО : Kramatorsk.info 09:07
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- Боевики атаковали из минометов: силы ВСУ получили серьезные травмы на Донбассе : Новини онлайн 24 08:39
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