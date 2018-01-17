"Нафтогаз" считает выгодной закупку в текущем году 5 млрд куб. м газа у "Газпрома" по сниженной Стокгольмским арбитражем цене (110)

Energy. Нефть и газ 2018.01.17 22:20

НАК "Нафтогаз Украины" считает выгодной для компании и конечных потребителей закупку в 2018 году 5 млрд куб м газа у российского "Газпрома" по цене, которая была снижена Стокгольмским арбитражем, сообщил глава компании Андрей Коболев на пресс-конференции . "С этого года будет необходимо выбирать минимальные объемы (минимальные объемы закупки у "Газпрома", определенные арбитражем).