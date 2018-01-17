"Нафтогаз" считает выгодной закупку в текущем году 5 млрд куб. м газа у "Газпрома" по сниженной Стокгольмским арбитражем цене (110)

2018.01.17 (110)2018.01.16 (11) →
- Нафтогаз может начать покупать российский газ уже в первом квартале - Коболев : УСБН Івано-Франківськ 23:16
- Нафтогаз может начать покупать российский газ уже в первом квартале - Коболев : УСБН Запоріжжя 23:14
- Экономическая необходимость или политический провал: Почему придется снова закупать газ у России : Экономические известия 23:03
- "Нафтогаз" в 2018 году возобновит закупку газа в России : Times.com.ua 22:53
- Нафтогаз может начать покупать российский газ уже в первом квартале - Коболев : УСБН Суми 22:49
- Украина возобновит импорт газа из России - Коболев : Persona.top 22:25
- Перед визитом допинг-контроля с турнира в России снялись 36 спортсменов 5 : Наша Ніва 22:22
- Нафтогаз может начать покупать российский газ уже в первом квартале - Коболев : УСБН Черкаси 22:22
- "Нафтогаз" считает выгодной закупку в текущем году 5 млрд куб. м газа у "Газпрома" по сниженной Стокгольмским арбитражем цене : Energy. Нефть и газ 22:20
- "Нафтогаз" может возобновить покупку российского газа : Новости Ю 22:20
- Украина может начать закупку газа из России после погашения долга перед "Газпромом", - источник : Vector News 22:16
- Нафтогаз может начать покупать российский газ уже в первом квартале - Коболев : УСБН Вінниця 22:16
- Нафтогаз и Газпром готовы начать переговоры о покупке газа : "Наша газета" (Луганск) 22:08
- Главком НАТО в Европе призвал к модернизации сил перед лицом угрозы со стороны РФ : УкропNews.com 21:45
- Украина возобновит закупку газа у России : Соцпортал 21:45
- В Украине пояснили, почему придется закупать газ у России : Апостроф 21:30
- Украинское правительство планирует закупить в России 5 миллиардов кубометров газа : ТСН.ua 20:14
- Приданое первой необходимости : Аргументы Недели 20:12
- "Нафтогаз" возвращается к газовой зависимости от "Газпрома" : RUpor.info 20:12
- Украина в 2018 году возобновит импорт российского газа : TRISTAR.com.ua 19:55
- "Нафтогаз" готов начать покупать газ у "Газпрома" уже в І квартале - Коболев : УкропNews.com 19:46
- Украина может начать закупку газа из России после погашения долга перед "Газпромом", - источник : РБК-Україна 19:42
- Андрей Коболев: Украина в этом году закупит в России 4-5 млрд куб. м газа : Публичные люди 19:25
- Украина возобновит закупку российского газа в 2018 году : Неделя.ua 19:17
- "Нафтогаз" может возобновить покупку газа у России : Нардеп.org.ua 19:16
- Виктор Янукович намерен вернуться в Украину - адвокат : Страна.ua 19:16
- Украина возобновит импорт газа из России, - колаборант из Нафтогаза Коболев : Національне Бюро Розслідувань України 19:16
- Коболев не считает "негативным аспектом" обязательства закупки газа у "Газпрома" : Крым.Реалии RFE/RL 18:56
- "Нафтогаз" готов начать покупать российский газ уже в І квартале - Коболев : Trust.UA 18:55
- Нафтогаз может начать покупать российский газ уже в первом квартале - Коболев : Укринформ 18:47
- В этом году "Нафтогаз" купит 4-5 млрд.куб.м газа у России - Коболев : Iнше ТВ 18:47
- Нафтогаз в 2018 году начнет поставки газа из России по "привлекательной цене" : ЭлектроВести 18:31
- Украина возобновит импорт российского газа - Коболев : Деньги.ua 18:26
- Украина возобновит импорт газа из России, - колаборант из Нафтогаза Коболев : УСБН Черкаси 18:22
- Украина возобновит импорт газа из России, - колаборант из Нафтогаза Коболев : УСБН Івано-Франківськ 18:16
- Украина возобновит импорт газа из России, - колаборант из Нафтогаза Коболев : УСБН Вінниця 18:16
- Украина возобновит импорт газа из России, - колаборант из Нафтогаза Коболев : УСБН Запоріжжя 18:14
- Украина забыла о дешевом газе из европы : Журнал Житомира 18:13
- Украина возобновит закупку российского газа - Коболев : 20 минут Украина 18:04
- Цена газа: "Нафтогаз" и "Газпром" в ближайшие дни начнут переговоры о вердикте Стокгольмского арбитража : УкропNews.com 17:46
- "Нафтогаз" возобновит закупку российского газа в 2018 году : ForPost 17:43
- Нафтогаз и Газпром готовы начать переговоры о покупке газа : ЛІГАБізнесІнформ 17:37
- "Жизнями не торгуют!" "Нафтогазу" жестко ответили на решение по "Газпрому" : Вести-UA 17:04
- В 2018 году Украина будет покупать газ у России : УРА-Информ 17:00
- Украина возобновит импорт газа из России, - колаборант из Нафтогаза Коболев : Громадський Спротив України 16:58
- В 2018 году Украина будет покупать газ у России : LikeNews 16:58
- Нафтогаз допускает закупку в 2018 г. 5 млрд куб м газа у Газпрома : UA Energy 16:57
- Украина возобновит закупку газа у России : Время Харьков 16:53
- "Позитивный аспект". Украина в этом году возобновит импорт российского газа : Times.dn.ua 16:53
- Чешский профессор: антироссийские санкции - политическая ошибка Запада : Империяnews.ru 16:44
- "Нафтогаз" считает выгодной закупку в текущем году 5 млрд куб. м газа у "Газпрома" по сниженной Стокгольмским арбитражем цене : Энергореформа 16:44
- Нафтогаз восстановит закупку российского газа : Перший Діловий 16:35
- Украина снова будет импортировать российский газ - Коболев : Ракурс 16:33
- Украина снова начнет покупать газ у России : 2000.ua 16:30
- Украина в 2018 году планирует возобновить импорт российского газа : Политолог.net 16:28