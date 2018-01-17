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Фокус: Украина

"Нафтогаз" считает выгодной закупку в текущем году 5 млрд куб. м газа у "Газпрома" по сниженной Стокгольмским арбитражем цене (110)

Energy. Нефть и газ 2018.01.17 22:20
НАК "Нафтогаз Украины" считает выгодной для компании и конечных потребителей закупку в 2018 году 5 млрд куб м газа у российского "Газпрома" по цене, которая была снижена Стокгольмским арбитражем, сообщил глава компании Андрей Коболев на пресс-конференции . "С этого года будет необходимо выбирать минимальные объемы (минимальные объемы закупки у "Газпрома", определенные арбитражем).
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2018.01.17 (110)

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