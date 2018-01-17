Вынужденная мера: адвокат рассказал о возвращении Януковича в Украину (73)

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- Адвокат заявил о планах Януковича вернуться в Украину : ТСН.ua 23:14
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- Адвокат: Янукович намерен вернуться в Украину : Times.dn.ua 22:53
- Официально: Янукович намылился в Украину : Znaj.ua 22:47
- Возвращение блудного "легитимного": адвокат Януковича анонсировал приезд своего подзащитного в Украину : УкропNews.com 22:47
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- Янукович намерен вернуться в Украину : Местные вести 22:15
- "Он вернется": Адвокат Януковича рассказал о его планах : АСН.in.ua 22:13
- Адвокат Януковича заявил, что экс-президент намерен вернуться в Украину : Знамя индустрии 22:13
- Янукович намерен вернуться в Украину : Mk.Mk.Ua 22:10
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- Все готовы? Янукович подтвердил возвращение в Украину : Вести-UA 22:04
- Возвращение блудного "легитимного": адвокат Януковича анонсировал приезд своего подзащитного в Украину : Dialog.ua 22:02
- Все готовы? Янукович подтвердил возвращение в Украину : Инфолайн 21:45
- В России временно, Янукович вернется в Украину - адвокат : Слово і Діло 21:45
- Адвокат: Янукович намерен вернуться в Украину : Новости Донбасса 21:39
- Янукович собирается вернуться в Украину : Комментарии.UA 21:32
- Возвращение Януковича в Украину : Donbass.UA 21:28
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- Янукович решил вернуться, вынужденные меры : POLITOTA.com.ua 21:28
- Адвокат рассказал о безусловном намерении Януковича вернуться на Украину : Антифашист 21:10
- Янукович вернется в Украину? : The Kiev Times 20:53
- Янукович хочет вернутся в Украину : Hubs 20:43
- Янукович планирует вернуться в Украину : ICTV Факти 20:36
- Адвокат: Янукович намерен вернуться в Украину : ForUm 20:34
- Адвокат рассказал о планах Януковича вернуться в Украину : Ведомости-Украина 20:16
- Вынужденная мера: адвокат рассказал о возвращении Януковича в Украину : Politeka 20:10
- Все готовы? Янукович подтвердил возвращение в Украину : Обозреватель 20:10
- Янукович планирует вернуться в Украину - адвокат : Контракты.ua 20:07
- СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на 2018-2020 годы : LB.ua 20:07
- Смерть без помощи: в Одессе медики "скорой" стали фигурантами уголовного дела : Вікна-Одеса 20:05
- Янукович намерен вернуться в Украину, в РФ он находится временно, - адвокат : Четверта Влада 20:05
- Адвокат: Янукович собирается вернуться в Украину : Вести.ua 19:46
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- Адвокат рассказал о планах Януковича вернуться в Украину : Голос Столицы 19:42
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- Янукович намерен вернуться в Украину - адвокат : Гуру.ua 19:42
- Янукович планирует возвращение в Украину - адвокат : Ракурс 19:33
- Число исторических поселений в России может увеличиться до 100 : Парламентская газета ФС РФ 19:33
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- Янукович хочет вернуться: адвокат : Elise Journal 19:32
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- "Нафтогаз" может возобновить покупку газа у России : Нардеп.org.ua 19:16
- Виктор Янукович намерен вернуться в Украину - адвокат : Страна.ua 19:16
- Чиновник КМДА звинуватив керівника "Муніципальної поліції" у самопідпалі власних автівок : "Наша Версия" - называем вещи своими именами 19:16
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- Янукович намерен вернуться в Украину, в РФ он находится временно, - адвокат : Arena.press 19:12
- Адвокат Януковича рассказал о его планах по возвращению в Украину : Главред 19:05
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- Янукович намерен вернуться в Украину- адвокат : Страна.in.ua 18:48
- Янукович хочет вернуться в Украине : IPnews 18:48
- Обязательно спрошу Януковича о его возможных переговорах с Путиным по заложникам, крымским татарам и российским военным, - адвокат Сердюк : УкропNews.com 18:46
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- Янукович планирует вернуться в Украину - адвокат : Bigmir)net Новости 18:39
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