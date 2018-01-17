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Вынужденная мера: адвокат рассказал о возвращении Януковича в Украину

Вынужденная мера: адвокат рассказал о возвращении Януковича в Украину (73)

Politeka 2018.01.17 20:10
19:44 17 Января 2018 Бывший президент Виктор Янукович намерен вернуться в Украину Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк в перерыве заседания Оболонского суда Киева по делу о госизмене Януковича. Сердюк заявил, что Янукович имеет свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, "в связи с тем, что на территории Украины происходит его политическое преследование". "Безусловно, он намерен вернуться в Украину.
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2018.01.17 (73)

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