Порошенко подписал закон, по которому в Украине больше не будет использоваться слово "инвалид" (9)

Страна.ua 2018.01.17 00:16

Президент Петр Порошенко подписал Закон No 2249-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (проект No 6710). Документом вносятся изменения в 37 Законов, в положениях которых слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменено словами "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "лицо с инвалидностью вследствие войны". Таким образом, Закон приводит нормы действующего законодательства в