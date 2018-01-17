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Порошенко подписал закон, по которому в Украине больше не будет использоваться слово "инвалид"

Порошенко подписал закон, по которому в Украине больше не будет использоваться слово "инвалид" (9)

Страна.ua 2018.01.17 00:16
Президент Петр Порошенко подписал Закон No 2249-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (проект No 6710). Документом вносятся изменения в 37 Законов, в положениях которых слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменено словами "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "лицо с инвалидностью вследствие войны". Таким образом, Закон приводит нормы действующего законодательства в
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2018.01.17 (9)

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