Порошенко подписал закон, по которому в Украине больше не будет использоваться слово "инвалид" (9)

2018.01.17 (9)2018.01.16 (136) →
- Порошенко запретил использовать слово "инвалид" : Днепр Час 11:29
- В Украине употребление слова "инвалид" отныне исключено из законодательства : 06277.com.ua Доброполье 11:02
- В Украине официально запрещено употребление слова "инвалид" : Robinzon.tv 10:47
- Из украинских законодательных актов изъяли термин "инвалид" : Николаевский центр журналистских расследований 09:14
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- Порошенко подписал закон об исключении термина "инвалид" из украинского законодательства : DailyUA 07:24
- Из украинского законодательства уберут слово "инвалид" : Единая Одесса 00:31
- Порошенко подписал закон, по которому в Украине больше не будет использоваться слово "инвалид" : Страна.ua 00:16
- Порошенко запретил слово : Вести-UA 00:04