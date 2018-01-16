Представники кримських татар критикують закон про деокупацію, який розглядає ВР (22)

ТСН.ua 2018.01.16 20:45

Критикують законопроект не лише опозиційні фракції, але й представники кримських татар: у текст після дискусій таки внесли згадки про окупований Крим, але назву не змінили - в ній як і раніше ідеться лише про Донбас. Голова меджлісу Рефат Чубаров вважає, це може стати приводом забути про окупований півострів.