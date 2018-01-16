Мир через мощь. У Порошенко отреагировали на решение США предоставить Украине оружие бесплатно (26)

Новое Время 2018.01.16 22:40

Фото: Минобороны Украины Киев убежден, что решение США будет способствовать миру на Донбассе (иллюстративное фото) У президента Украины Петра Порошенко поблагодарили Вашингтон за решение предоставить украинской армии оборонное летальное вооружения. Ранее посол США Мари Йованович рассказала, что оборонная помощь от правительства США будет предоставлена Киеву бесплатно. "Мы благодарны за подход "мир через мощь" и, соответственно, решение о