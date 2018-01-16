Мир через мощь. У Порошенко отреагировали на решение США предоставить Украине оружие бесплатно (26)

2018.01.17 (26)2018.01.16 (49) →
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- Йованович: Украина может получить летальное оружие бесплатно : 2000.ua 10:30
- Украина получит "Джавелины" бесплатно, - посол США : Донецкие Новости 10:27
- Новые фото формы ЦСКА на сезон-2018/19 : Спорт-экспресс 09:42
- Посол США рассказала о летальном оружии для Украины : Голос Столицы 09:42
- Украина получит оружие бесплатно - посол США : Finance.UA 09:35
- Украина получит летальное оружие от США бесплатно - Мари Йованович : Экономика от Пророка 09:30
- США предоставит летальное оружие Украине бесплатно : Бердянск 24 09:16
- США не возьмут с Украины денег за определенное летальное оружие : Uapress.info 09:15
- Посол США рассказала о бесплатном оружии для Украины от Штатов : Информационное Сопротивление 07:42
- Йованович рассказала подробности относительно поставок оружия из США : NewsOboz 06:39
- Украина получит "Джавелины" бесплатно : Власти.нет 06:16
- Порошенко поблагодарил США за предоставление оборонного летального оружия : Arena.press 06:12
- Летальное оружие Украине могут предоставить бесплатно : Gazeta.ua 06:05
- Посол США рассказала о летальном оружии для Украины : Николаевские Известия 05:49
- Порошенко поблагодарил США за предоставление оборонного летального оружия : 112.ua 05:02
- Посол США: Поставка оружия Украине - это не продажа, а помощь : QHA Крымские Новости 02:32
- Порошенко поблагодарил США за поддержку Украины : Вибори в Україні та світі 02:16
- Известно, при каких условиях Украина получит от США летальное оружие : КиевПравда 01:37
- Правительство США предоставит летальное оружие Украине бесплатно, - посол : #Буквы 01:19
- Йованович сообщила, что летальное оружие США передадут Украине бесплатно : Гордон 01:05
- Украина может получить летальное оружие от США бесплатно : Украина криминальная 00:32
- Украина может бесплатно получить летальное оружие от США, - посол : Газета День 00:27
- Посол США рассказала о предоставлении Украине бесплатного летального оружия : УкропNews.com 00:15
- США предоставят летальное оружие Украине бесплатно, - посол США : Экономические известия 00:03
- Посол США рассказала о предоставлении Украине бесплатного летального оружия : УНИАН 00:02