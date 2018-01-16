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Фокус: Украина

Пресс-служба Порошенко заявила, что он загорал на Мальдивах за свой счет (31)

УСБН Черкаси 2018.01.16 23:22
Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации Президент Украины Петр Порошенко новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе главы государства. "Информируем, что Новый 2018 президент встречал дома в семейном кругу.
ПОРОШЕНКО, РЕЗИДЕНЦИЯ, МАЛЬДИВЫ, ПОЕЗДКА, ОТДЫХ, СООБРАЖЕНИЕ, Порошенко, Франковщин, Украина, Ивано-Франковск
2018.01.17 (31)

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