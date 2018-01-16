Пресс-служба Порошенко заявила, что он загорал на Мальдивах за свой счет (31)

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- Президент Украины отдохнул на Мальдивах : NikMedia.com.ua 11:14
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- Порошенко провел каникулы на Мальдивах : Times.com.ua 10:53
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- Отдых на Мальдивах: Стало известно за какие средства шиковал Порошенко : УСБН Івано-Франківськ 10:16
- Отдых на Мальдивах: Стало известно за какие средства шиковал Порошенко : УСБН Вінниця 10:16
- Порошенко на новогодние праздники отдыхал на Мальдивах: появились подробности : MZM.zp.ua 10:15
- Отдых на Мальдивах: Стало известно за какие средства шиковал Порошенко : УСБН Запоріжжя 10:14
- У Порошенко рассказали, где он праздновал Новый год и Рождество : Еспресо TV 10:04
- Отдых на Мальдивах: Стало известно за какие средства шиковал Порошенко : Корупція Інфо 09:57
- Стало известно, где провел новогодние праздники Порошенко : ТВі 09:57
- На новогодние праздники Порошенко отдыхал в Карпатах и на Мальдивах : DailyUA 09:24
- Стало известно, где Порошенко встретил Новый год : Gazeta.ua 08:35
- Порошенко провел каникулы на Мальдивах : ГолосUA 08:35
- У Порошенко рассказали, где побывала семья президента Украины на Новый год : Факты и комментарии 08:34
- Порошенко встретил Новый год дома, на Мальдивы поехал за свой счет : НикВести 08:14
- Отдыхал на Мальдивах и в Украине, - в АП прокомментировали новогодний отпуск Порошенко : ReplyUA.net 07:35
- Стало известно, где Порошенко встречал Новый год : Телеграф.com.ua 04:13
- На новогодные праздники Порошенко отдыхал в Карпатах и на Мальдивах : Гордон 03:05
- Порошенко встретил Новый год дома, на Мальдивы поехал за свой счет : Vector News 02:17
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- Президент Украины отдохнул на Мальдивах : Новости N 00:15
- Порошенко провел каникулы на Мальдивах : Українські Новини 00:15
- Порошенко отдохнул на Мальдивах : InfoResist.org 00:15
- Порошенко осуществил частную поездку на Мальдивы "с целью короткого отдыха", - пресс-служба : УкропNews.com 00:15
- Бершадський райагроліс: ліс не знищуємо, а доглядаємо! : Бершадь.ua 00:15
- Порошенко на новогодние праздники отдыхал на Мальдивах: появились подробности : Вести-UA 00:04
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