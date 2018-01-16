Пресс-служба Порошенко заявила, что он загорал на Мальдивах за свой счет (31)

УСБН Черкаси 2018.01.16 23:22

Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации Президент Украины Петр Порошенко новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе главы государства. "Информируем, что Новый 2018 президент встречал дома в семейном кругу.