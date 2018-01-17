Глава египетской разведки будет уволен из-за утечки сведений о переговорах с исламистами (89)

Курьер 2018.01.17 11:24

В среду, 17 января, президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси объявит об отстранении генерал-майора Халида Фаузи с поста директора египетской разведки, которую он возглавлял в течение последних лет. Как сообщают египетские СМИ, решение об отставке связано с утечкой информации о переговорах, в которых участвовали представители "Братьев- мусульман".