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Глава египетской разведки будет уволен из-за утечки сведений о переговорах с исламистами

Глава египетской разведки будет уволен из-за утечки сведений о переговорах с исламистами (89)

Курьер 2018.01.17 11:24
В среду, 17 января, президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси объявит об отстранении генерал-майора Халида Фаузи с поста директора египетской разведки, которую он возглавлял в течение последних лет. Как сообщают египетские СМИ, решение об отставке связано с утечкой информации о переговорах, в которых участвовали представители "Братьев- мусульман".
НАЦИОНАЛИЗМ, ПАРАЛИЧ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ДОНБАСС, КОНФЛИКТ, МИНСКАЯ, Украина, Минск, Грузия, Женева, Россия
2018.01.17 (89)

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