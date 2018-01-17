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Фокус: Украина

Масштабная авария в Чехии: столкнулись более 40 автомобилей (37)

Аргументы и Факты Украина 2018.01.17 10:08
Одной из причин ДТП стал сильный снегопад и превышение водителями скорости при плохих погодных условиях. Facebook Киев, 17 января - АиФ-Украина. В Германии школьный автобус врезался в стену дома: много пострадавших В Чехии на скоростной магистрали, которая соединяет Прагу и Братиславу, произошло масштабное ДТП с участием более 40 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Южноморавского края. Движение на магистрали временно заблокировано.
ЧЕХИЯ, СНЕГОПАД, ПРАГА, БРАТИСЛАВА, АВАРИЯ, АВТОМОБИЛЬ, Замечник, Чехия
2018.01.17 (37)

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