Масштабная авария в Чехии: столкнулись более 40 автомобилей (37)

Аргументы и Факты Украина 2018.01.17 10:08

Одной из причин ДТП стал сильный снегопад и превышение водителями скорости при плохих погодных условиях. Facebook Киев, 17 января - АиФ-Украина. В Германии школьный автобус врезался в стену дома: много пострадавших В Чехии на скоростной магистрали, которая соединяет Прагу и Братиславу, произошло масштабное ДТП с участием более 40 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Южноморавского края. Движение на магистрали временно заблокировано.