Роналдиньо завершил карьеру футболиста (38)

Zakarpatie.com.ua 2018.01.16 23:11

Роберто де Ассиш, агент и брат Роналдиньо заявил СМИ, что легендарный бразилец решил повить бутсы на гвоздь. "Роналдиньо принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. Все, конец", - приводит слова агента 37-летнего бразильца Globo Esporte. "Не исключено, что после ЧМ-2018 мы придумаем нечто оригинанальное. Возможно, организуем матч со сборной Бразилии", - сказал де Ассиш. В последний раз экс-игрок Барселоны и Милана появлялся на поле в