Роналдиньо завершил карьеру футболиста (38)

2018.01.17 (38)2018.01.16 (10) →
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- Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо завершил карьеру : Зеркало недели. Украина 09:47
- Роналдиньо завершил карьеру : Hronika.info 09:43
- Роналдиньо официально завершил карьеру футболиста : АСН.in.ua 09:12
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- Роналдиньо официально повесил бутсы на гвоздь : Znaj.ua 08:47
- Роналдиньо официально завершил карьеру : Телеграф.com.ua 08:43
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- Роналдиньо официально завершил карьеру футболиста : Динамо Киев от Шурика 08:30
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- Прощание с эпохой: один из самых великих футболистов в истории завершил карьеру : УСБН Черкаси 06:21
- Прощание с эпохой: один из самых великих футболистов в истории завершил карьеру : УСБН Вінниця 06:16
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- Прощание с эпохой: один из самых великих футболистов в истории завершил карьеру : УСБН Запоріжжя 06:14
- Прощание с эпохой: один из самых великих футболистов в истории завершил карьеру : Новини онлайн 24 06:09
- Прощание с эпохой: один из самых великих футболистов в истории завершил карьеру : Politeka 05:40
- Футболист Рональдиньо завершил карьеру : Vector News 05:17
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