Крупнейший вуз Украины отменил занятия до весны (60)

2018.01.17 (60)2018.01.16 (7) →
- "Нет денег для оплаты тепла и света": студентов КНУ имени Шевченко перевели на "дистанционное обучение" : Преступности.нет 11:26
- Нечем платить за тепло и электроэнергию: Киевский университет им. Шевченко отменил стационарные занятия до весны : Комитет Спасения Украины 11:23
- Университет Шевченко отменил занятия до весны : Капитал 11:20
- Студенты университета им. Шевченко переведены на дистанционное обучение, - декан исторического факультета Патриляк : УкропNews.com 11:16
- Сербия вышла из переговоров по улучшению отношений с Косово из-за убийства Оливера Ивановича : УкропNews.com 11:16
- Егор Фирсов: Назад в 90-е. У ВУЗов нет средств на отопление : Українські Новини 11:15
- Престижному вузу Украины нечем расплачиваться за отопление: занятия отменены до весны : NewsOne 11:09
- Если подтвердится, что у вузов нет средств на отопление из-за договорняка власти и СКМ, Ахметова нужно выносить из страны : Гордон 11:05
- КНУ отменил занятия до весны из-за отсутствия средств на оплату тепла и электроэнергии : Гордон 11:05
- Непогода в Украине: без света остались три области : Главком 11:05
- Киевский национальный университет отменил занятия до весны : Вести-UA 11:04
- Киевский университет имени Шевченко отменил стационарные занятия до весны : Экономические известия 11:03
- Университет Шевченко отменил занятия до весны : Версии.com 11:03
- Киевский университет отменил занятия до весны из экономии : Українські реалії 11:00
- В киевском университете Шевченко отменили занятия до весны : SiteUA 10:54
- Из-за высоких тарифов на отопление Киевский университет им. Шевченко закрыли до весны : Известия в Украине 10:49
- Университет Шевченко не справляется с тарифами: студенты распущены до весны : IPnews 10:48
- Университет Шевченко приостановил занятия до весны, на очереди "Львовская политехника" : Український Бізнес Ресурс 10:45
- Университет Шевченко закрылся : Status Quo 10:43
- Крупнейший вуз Украины отменил занятия до весны : Грім-Інфо 10:42
- Крупнейший университет Украины отменил занятия до весны : Голос Столицы 10:42
- Университет имени Тараса Шевченко отменил занятия до марта: на отопление нет средств : Joinfo 10:36
- Киевский престижный университет отменил занятия до весны : Главред 10:35
- Университет Шевченко распустил студентов до весны из-за отсутствия средств для оплаты за тепло : Ракурс 10:33
- Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил занятия до весны : Електронні Вісті 10:30
- Киевский университет им. Шевченко отменил занятия до весны из-за безденежья : Досье 10:28
- Киевский университет им. Шевченко отменил занятия до весны - нет денег на отопление и свет : NikMedia.com.ua 10:14
- Университет им. Т.Шевченко распустил студентов до весны: нет денег на отопление : АСН.in.ua 10:12
- На сколько и почему выросла плата за выброс мусора в Барнауле : Амител 10:10
- Крупнейший вуз Украины отменил занятия до весны : Обозреватель 10:10
- Нечем платить за тепло и электроэнергию: Киевский университет им. Шевченко отменил стационарные занятия до весны : Антифашист 10:10
- Где сегодня в Харькове нет воды : Весь Харьков 10:09
- Безденежье: Крупнейший ВУЗ Украины отменил занятия до весны : Bigmir)net Новости 10:09
- Университет Шевченко отменил занятия до весны : ICTV Факти 10:06
- Нацуниверситет им. Шевченко распустил студентов до весны : Комментарии.UA 10:02
- Нет денег на отопление: престижный киевский ВУЗ отменил занятия до весны : УкрОП.org 10:00
- Киевский университет Шевченка ушел на дополнительные каникулы - нечем платить"коммуналку" : КНК Медиа 09:54
- Университет им. Шевченко закрылся до весны: нет денег платить за тепло и свет : Соцпортал 09:45
- Крупнейший вуз Украины отменил занятия до весны : LB.ua 09:37
- Университет Шевченко отменил занятия до весны : Корреспондент.net 09:31
- Евросоюз создал комиссию по противодействию российской пропаганде : Багнет 09:31
- КНУ им. Шевченко отправит студентов по домам до весны : the Экономист 09:30
- Киевский университет отменил занятия до весны из экономии : Олигарх Медиа 09:21
- Нет денег на отопление: Студентов киевского университета отправили на "каникулы" : Без Табу 09:17
- Киевскому национальному университету им. Шевченко нечем платить за "коммуналку", занятия отменены до весны : Українські Новини 09:15
- Киевский университет им. Шевченко отменил занятия до весны - нет денег на отопление и свет : Новости N 09:15
- Киевский университет имени Шевченко отменил стационарные занятия до весны - СМИ : УкропNews.com 09:15
- Нет денег на отопление: престижный киевский ВУЗ отменил занятия до весны : Апостроф 09:15
- Один из киевских университетов отменил занятия до весны : Коментарі:Київ 09:07
- Киевский университет им. Шевченко закрылся до весны - нет денег платить за тепло и свет : DsNews 09:03
- Вакуленко может продолжить карьеру в "Олимпике" : MatchDay 09:01
- Киевский университет имени Шевченко отменил стационарные занятия до весны : Комсомольская Правда в Украине 09:01
- Студентов Киевского университета им.Шевченко отправили "на дистанционку" до тепла : Iнше ТВ 08:47
- Киевский национальный университет имени Шевченко отменил стационарные занятия до весны : Elise Journal 08:32
- Киевский университет имени Шевченко отменил стационарные занятия до весны - СМИ : УНИАН 08:32
- Одесские вузы распустили студентов до весны : Комментарии.UA 07:02