Крупнейший вуз Украины отменил занятия до весны (60)

Грім-Інфо 2018.01.17 10:42

У вуза нет денег для оплаты за тепло и электроэнергию. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил стационарные занятия до весны. Информацию об этом распространил в фейсбуке эксперт по энергетике Андрей Герус и подтвердил "Громадському радіо" студент университета. По данным Геруса, причина отмены занятий - отсутствие у вуза средств для оплаты за тепло и электроэнергию. По словам студента университета, учащихся перевели в режим дистанционного