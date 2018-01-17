Кислица: РФ письмом Януковича к Путину пыталась объяснить действия в Крыму (119)

Телеграф.com.ua 2018.01.17 16:14

Новости Украины: Обращением Януковича к Путину Россия пыталась объяснить действия своих войск в Крыму. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица считает, что с помощью письма экс-президента Украины Виктора Януковича в адрес президента РФ Владимира Путина Россия "отчаянно пыталась" представить действия Вооруженных сил РФ в 2014 году в Крыму. Кравчук настаивает на принятии закона о реинтеграции ДонбассаЧитать полностью