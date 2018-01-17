Кислица: РФ письмом Януковича к Путину пыталась объяснить действия в Крыму (119)

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- Адвокаты Януковича во время суда задавали вопросы, которые не касаются дела о госизмене : УНИАН 19:02
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- Процесс над Януковичем: допрос дипломата Плахотнюка. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ : УкропNews.com 18:46
- Янукович намерен вернуться в Украину - адвокат : Сегодня.ua 18:42
- Адвокат: Янукович находится в РФ временно и намерен вернуться в Украину : LB.ua 18:37
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- Суд над Януковичем: адвокаты встречались с экс-президентом : Arena.press 18:12
- В суде по делу Януковича рассказали о давних планах России по Украине : Arena.press 18:12
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- Подготовка велась с 2005 года: стали известны подробности злоумышленного плана РФ против Украины : ReplyUA.net 17:36
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- Процесс над Януковичем: Кислица о трусости и побеге экс-президента. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ : УкропNews.com 17:16
- В МИД Украины пояснили, зачем Путину нужно было письмо Януковича : Arena.press 17:12
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