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"Миротворец" по-литовски: проект Vatnikas в Литве начал свою работу

"Миротворец" по-литовски: проект Vatnikas в Литве начал свою работу (40)

From-UA.com 2018.01.17 09:34
В Литве запустили аналог украинского сайта "Миротворец" - портал Vatnikas для борьбы с враждебными элементами и их пропагандой. Об этом сообщает издание Европейская правда со ссылкой на Lietuvos zinios. "Цель Facebook- страницы и сайта регулярно, интенсивно и жестко обличать "ватников" и законно бороться с их пропагандой" - утверждают разработчики проекта vatnikas.lt. "Это является очевидным следствием информационной войны" отметил
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