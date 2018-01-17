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Непогода в Украине оставила без электричества 15 населенных пунктов в трех областях

Непогода в Украине оставила без электричества 15 населенных пунктов в трех областях (43)

Donbass.UA 2018.01.17 11:28
Вследствие сложных погодных условий в ночь на среду в Украине обесточены 15 населенных пунктов в трех областях, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Интерфакс. "С 16 на 17 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 15 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Донецкая - 9
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