Непогода в Украине оставила без электричества 15 населенных пунктов в трех областях (43)

Donbass.UA 2018.01.17 11:28

Вследствие сложных погодных условий в ночь на среду в Украине обесточены 15 населенных пунктов в трех областях, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Интерфакс. "С 16 на 17 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 15 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Донецкая - 9