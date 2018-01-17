Ожидаемое повышение цены на газ для населения: названа дата (49)

Паноптикон 2018.01.17 10:23

Правительство хочет изменить методику определения цены газа для населения Кабинет министров Украины планирует изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018 года, что приведет к удорожанию газа на более чем 8%. Согласно проекту постановления, подготовленным Минэнергоугля вместо действующего No187, цена газа будет определяться в год, исходя из средней цены импортного газа на немецком хабе в период предыдущей закупки - с