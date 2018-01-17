Жители Детройта стали свидетелями падения метеорита (Видео) (68)

Ведомости-Украина 2018.01.17 11:16

В штате Мичиган, США возле города Детройт произошло падение небольшого метеорита. Об этом сообщает пресс-служба Национальной метеорологической службы США, передает "112 Украина". Вспышка, которую видели в небе жители Детройта и пригородных районов, как сообщили синоптики, была следствием падения метеоритного тела. По информации Геологической службы США, метеорит упал в 8 км от небольшого городка Нью-Хейвен. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Инцидент