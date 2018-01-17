Жители Детройта стали свидетелями падения метеорита (Видео) (68)

- Падение метеорита в США удалось запечатлеть на камеру (ВИДЕО) : NewsMax.com.ua 23:12
- Содрогались дома, люди в панике: в США метеорит вызвал землетрясение, видео : Politeka 22:10
- В США падение метеорита стало причиной землетрясения : Українські національні новини 20:47
- В США падение метеорита стало причиной землетрясения : ПрессОрг24 20:46
- Падение метеорита, повлекшее за собой небольшое землетрясение, запечатлели на камеру (видео) : Статус 19:58
- Взрыв болида на севере США вызвал землетрясение магнитудой 2.0 : Технополис завтра 18:57
- В США упавший метеорит вызвал небольшое землетрясение : Bigmir)net Техно 18:15
- В США упавший метеорит вызвал землетрясение (видео) : Вечерние Вести 18:09
- В США упал метеорит : Власти.нет 17:46
- В США упал метеорит, вызвав землетрясение. ВИДЕО : Информат 17:46
- Жителей американского штата Мичиган напугал метеорит : ТСН.ua 17:44
- В США упал метеорит (видео) : Багнет 17:31
- В США падение метеорита привело к землетрясению: видео : Вечерний Харьков 17:03
- Філіппінський уряд скасував ліцензію новинного сайту Rappler : Телекритика MediaSapiens 17:03
- КНДР и Южная Корея договорились об объединенной сборной на Олимпиаде : УкрОП.org 16:59
- Вблизи Детройта рухнул метеорит. ВИДЕО : УкрОП.org 16:59
- Возле Детройта упал метеорит (ВИДЕО) : Journalist.today 16:50
- В штате Мичиган упал метеорит (ВИДЕО) : Экономические известия 16:34
- Падение метеорита в США сняли на видео : Новости Ю 16:20
- В США на землю упал непонятный объект : Сегодня.ua 16:14
- Рейсы "РусЛайна" в Берлин, Прагу и Петербург исключили из зимнего расписания "Храброво" : АвиаПорт.Ру 16:14
- Падение метеорита в США вызвало небольшое землетрясение : Зеркало недели. Украина 14:14
- Упавший в США метеорит, вызвал землетрясение ВИДЕО : ZpTown 14:14
- В США упал метеорит, вызвав землетрясение : Весь Харьков 14:09
- В США упал метеорит и вызвал землетрясение : Вести-UA 14:04
- В США упал метеорит, вызвав землетрясение : АТН 14:01
- В США упал метеорит и вызвал землетрясение. ВИДЕО : Харьковские Известия 13:50
- В США падение метеорита назвали началом Армагеддона : Вести.ua 13:46
- В американском штате Мичиган упал метеорит: впечатляющее видео : ProUA.com.ua 13:40
- Падение метеорита вызвало землетрясение в США : Новости Ю 13:20
- Видео: в США упал метеорит, вызвавший землетрясение : UA.news 13:14
- В США упавший метеорит вызвал небольшое землетрясение : Bigmir)net Новости 13:09
- Падение метеорита в США вызвало небольшое землетрясение : Kramatorsk.info 13:07
- В США упавший метеорит вызвал землетрясение (ВИДЕО) : Комментарии.UA 13:02
- Завтрак для главы государства и комплимент от миллиардера : IzhLife.ru 12:54
- В США над Мичиганом пролетел метеорит: видео : Kordon.com.ua 12:54
- В американском штате Мичиган возле города Детройт упал небольшой метеорит : Експерт-центр 12:34
- Ежегодно в мире преследуются более 215 миллионов христиан : Татарстанская митрополия РПЦ МП 12:34
- В США зафиксировали падение метеорита (ФОТО) : ГолосUA 12:05
- Падение метеорита в США вызвало небольшое землетрясение : Четверта Влада 12:05
- На трасі міжнародного значення Київ-Харків обмежено рух : Главком 12:05
- На Америку обрушился метеорит - ВИДЕО : УРА-Информ 12:00
- 25 лет Пушкинскому театральному фестивалю (ИНФОГРАФИКА) : Луки.ру 12:00
- На Америку обрушился метеорит : LikeNews 11:58
- В США упал огромный метеорит и вызвал землетрясение : IPnews 11:48
- Падение метеорита в США вызвало небольшое землетрясение : УкропNews.com 11:46
- В США над Мичиганом пролетел метеорит: видео : Главред 11:35
- В 2017 году при внедрении новых технологий количество кибератак возросло в 2,3 раза : Banki.ru 11:31
- В США упал метеорит : Prioritet.org 11:31
- В небе над США "взорвался" метеорит : #Буквы 11:19
- Падение метеорита в США вызвало небольшое землетрясение : Зеркало недели. Украина 11:17
- Жители Детройта стали свидетелями падения метеорита (Видео) : Ведомости-Украина 11:16
- В США упал метеорит, вызвав землетрясение (Видео) : Телеграф.com.ua 11:13
- Под Детройтом падение метеорита вызвало легкое землетрясение : АСН.in.ua 11:13
- В США упал метеорит : Arena.press 11:12
- В Мичигане падение метеорита вызвало землетрясение: видео : NewsOne 11:09
- Видео В США упал метеорит : Фокус 11:04
- В США упал метеорит, который спровоцировал небольшое землетрясение : Фраза.ua 11:04