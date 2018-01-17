В Запорожье СБУшники задержали военного, который хотел перейти на сторону РФ (115)

Ведомости-Украина 2018.01.17 23:16

В Запорожье сотрудниками СБУ и военной прокуратуры южного региона был задержан военный одной из местных воинских частей в звании старший матрос. Еще летом он самовольно покинул расположение подразделения. По предварительным данным, мужчина решил перейти на службу в вооруженные силы Российской Федерации, об этом информирует издание fakty.ua. В ходе обыска по его месту жительства правоохранители нашли и изъяли 2040