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Команда Формулы-1 Williams подписала Сергея Сироткина (41)

Тольятти-Новости 2018.01.17 11:05
Российский гонщик Сергей Сироткин подписал контракт с командой Формулы-1 Williams. Его дебют может состояться уже на Гран-при Австралии. Партнером россиянина по команде стал 19-летний канадский пилот Ленс Стролл, выступающий за Williams с 2017 года.
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