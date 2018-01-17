Команда Формулы-1 Williams подписала Сергея Сироткина (41)

Тольятти-Новости 2018.01.17 11:05

Российский гонщик Сергей Сироткин подписал контракт с командой Формулы-1 Williams. Его дебют может состояться уже на Гран-при Австралии. Партнером россиянина по команде стал 19-летний канадский пилот Ленс Стролл, выступающий за Williams с 2017 года.