Пьяных медиков, из-за которых умер одессит на вокзале, обвинили в убийстве (ВИДЕО) (162)

- В Одессе уволили с работы пьяных медиков "скорой" и возбудили дело : Одесса News 23:21
- В Одессе уволили медиков "скорой", из-за которых умер мужчина : Без Табу 23:17
- В Одессе уволили пьяных врачей бригады скорой помощи : Styler РБК-Украина 23:12
- В Одессе уволили медиков скорой помощи, из-за которых скончался мужчина : Вести.ua 22:46
- Матиос критикует законопроект по Донбассу, рассматриваемый в Раде в эти дни : Интерфакс-Україна 22:36
- В Одессе уволили пьяных медиков скорой, через которых скончался мужчина : IPress.ua 22:36
- Совфед намерен ввести санкции против главы WADA и спецпрокурора США : Новые Известия 22:18
- В Одессе уволили врачей, которые работали пьяными и не спасли человека : Вибори в Україні та світі 22:18
- Видео Пьяных одесских врачей, которые не спасли человека, уволили : Фокус 22:04
- В Одессе уволили врачей которые работали пьяными и не спасли человека : Шиповник.ua 21:43
- В Одессе мужчина умер из-за пьяных врачей в "скорой" : Подробности.ua 21:40
- В Одессе врачей скорой помощи, которые не оказали помощь мужчине, уволили : Одесская Правда 21:30
- Ольга Епифанова угодила в топ-50 рейтинга депутатов Государственной думы РФ : E-Gorlovka.com.ua 21:30
- В Одессе уволили врачей которые работали пьяными и не спасли человека : Begemot.media 21:16
- Скандал со "скорой": врача, фельдшера и заведующую уволили : Zachem 21:11
- В Одессе уволили пьяных медиков скорой, из-за которых умер мужчина : Новое Время 21:11
- В Одессе уволили врачей, которые не спасли человека : Bigmir)net Новости 21:09
- В Одессе уволили врачей, которые работали пьяными и не спасли человека : ГолосUA 21:05
- Пьяных медиков одесской "скорой" уволили : DsNews 21:03
- Забыли о клятве Гиппократа: копы задержали пьяных врачей, на смене которых умер человек : Politeka 20:40
- Инцидент со "скорой" в Одессе: врач и фельдшер уволены : Факты и комментарии 20:34
- Одесская полиция задержала пьяную бригаду скорой помощи : Багнет 20:31
- В Одессе уволили с работы медиков "скорой", которые не оказали помощь больному : Укринформ 20:17
- Стала известна судьба пьяных врачей, которые не спасли мужчину в Одессе : АСН.in.ua 20:13
- В Одессе уволили врачей которые работали пьяными и не спасли человека : Bigmir)net Новости 20:09
- В Одессе из-за пьяных врачей умер мужчина : 7 днів Ужгородськi 20:06
- Смерть без помощи: в Одессе медики "скорой" стали фигурантами уголовного дела : Вікна-Одеса 20:05
- Янукович намерен вернуться в Украину, в РФ он находится временно, - адвокат : Четверта Влада 20:05
- Мэрии предложили создать городскую скорую помощь: чиновники не знают, что ответить : Думская.net 20:03
- В Одессе уволили врачей которые работали пьяными и не спасли человека : Корреспондент.net 20:01
- Пьяных врачей скорой уволили после смерти больного : Комсомольская Правда в Украине 19:46
- Санаторна школа-інтернат: бути чи не бути? : ТРК "МТВ-плюс" 19:44
- Одесская полиция задержала пьяных врача и фельдшера "скорой", которые не смогли спасти мужчину : ТСН.ua 19:44
- Пьяные медики не оказали помощь больному и он умер: Возбуждено уголовное дело : Репортер Одесса 19:36
- Инцидент с пьяными врачами "скорой" в Одессе: власти приняли меры Открыли уголовное дело : Комментарии: Одесса 19:19
- На улице в центре Одессы умер мужчина : Одесса-Медиа 19:19
- В Одессе уволили врачей скорой, которые работали подшофе и не спасли мужчину : Страна.ua 19:16
- Смерть в ожидании "скорой": одесских медиков уволили с работы : Подробности.ua 19:10
- В Одессе открыли дело против пьяных врачей "скорой помощи" : NewsOne 19:09
- Пьяных медиков, из-за которых умер одессит на вокзале, обвинили в убийстве (ВИДЕО) : 048.ua 19:00
- Просто сидели в машине и наблюдали как умирает: в Одессе бригада скорой приехала на вызов пьяной : Корупція Інфо 18:57
- Пьяные медики скорой помощи отказывались помогать мужчине, пока тот не умер, - полиция : Избирком.org.ua 18:53
- Смерть в ожидании "скорой": против одесских медиков возбудили дело : Укринформ 18:32
- Правительство начало процесс ликвидации Госинспекции учебных заведений : ПрессОрг24 18:32
- Открыто два уголовных производства: в одесской полиции прокомментировали вопиющий инцидент с пьяными медиками "скорой". Видео : Пушкинская.net 18:32
- Уволена бригада скорой помощи, прибывшая пьяной по вызову и не оказавшая медпомощи человеку : Контекст-Причерноморье 18:31
- Чем закончился "медицинский скандал" в Одессе? (ВИДЕО) : Деловая Одесса 18:25
- Полиция задержала пьяную бригаду скорой помощи, из-за которой умер человек : CRiME 18:23
- В Одессе бригаду скорой, которую задержали полицейские, уволили с работы : ТСН.ua 18:14
- В Одессе задержали бригаду скорой, медики были пьяны и не оказали помощь мужчине : ВестиUA 18:05
- Пьяницы из бригады скорой помощи уволены: теперь их будут судить за неоказание помощи : BlackSeaNews.net 18:02
- Смерть на вокзале: полиция начала уголовное производство в отношении бригады "скорой" : УСИ Одесса 18:01
- В Одессе на вызов приехали пьяные медики, пациент умер : УкрОП.org 17:59
- Нет слов: в Одессе на вызов приехали пьяные медики, пациент умер : SobKor.net 17:45
- Пьянство среди медиков распространено так же, как и в обществе - эксперт : Голос Столицы 17:42
- В Одессе правоохранители задержали бригаду "скорой", медики оказались пьяными : IPress.ua 17:36
- ЦБ заинтересован в скорейшем выводе на рынок санируемых банков : Финам.ru 17:36