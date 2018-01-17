Переселенцам повысили ежемесячную адресную помощь (125)

ЮРЛИГА 2018.01.17 18:51

16:00 17.01.18 Увеличен размер ежемесячной помощи детям, пенсионерам, а также ее предельный размер, который выплачивается на семью Правительство повысило размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, повышается размер пособия пенсионерам и семьям, в составе которых есть дети (на каждого ребенка) c 884 до 1000 грн в месяц.