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Фокус: Украина

Гройсман сглазил: НАБУ разоблачило коррупционную газовую схему компаний жуликов из БПП Дубневичей (118)

Экономика от Пророка 2018.01.17 18:30
Национальное антикоррупционное бюро задержало во Львове четырех должностных лиц трех компаний по подозрению в завладении более 300 миллионов кубов газа "Нафтогаза" на сумму более 1,4 миллиарда гривен. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы НАБУ. Речь идет о компаниях "Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия". Этим лицам сообщено о подозрении в присвоении государственного имущества в
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