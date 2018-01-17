Гройсман сглазил: НАБУ разоблачило коррупционную газовую схему компаний жуликов из БПП Дубневичей (118)

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- Как действовала разоблаченная схема хищения газа одиозными Дубневичами : Data.ua 23:02
- Как действовала разоблаченная схема хищения газа одиозными Дубневичами : Телеканал новин "24" 23:00
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- НАБУ разоблачило схему хищения газа на 1,4 млрд гривен : Novosti.UA 19:22
- НАБУ задержало директоров компаний нардепов от БПП, подозреваемых в хищении газа на 1,5 миллиарда гривен : Маю право 19:01
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- НАБУ разоблачило схему хищения газа на 1,4 миллиарда: 4 чиновников задержали : МариоНетки.net 19:00
- У "Нафтогаза" похитили голубого газ почти на 1,5 млрд. гривен - НАБУ : Iнше ТВ 18:47
- НАБУ раскрыло схему хищения газа на 1,4 млрд грн : UA.news 18:44
- НАБУ раскрыло схему хищения газа на полтора млрд : Новости Краматорска 18:44
- НАБУ разоблачила схему хищения газа на ТЭЦ братьев Дубневичей : Грім-Інфо 18:42
- НАБУ разоблачило схему хищения газа почти на 1,5 миллиарда гривен : ГолосUA 18:35
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- Гройсман сглазил: НАБУ разоблачило коррупционную газовую схему компаний жуликов из БПП Дубневичей : Экономика от Пророка 18:30
- Детективы НАБУ разоблачили схему хищения газа на 1,4 млрд : Политолог.net 18:27
- НАБУ обвинило братьев-нардепов от БПП Дубневичей в хищениях газа на 1,5 млрд. Есть задержанные : Кросс-медиа 18:23
- НАБУ задержало топ-менеджмент компаний братьев Дубневичей : УСБН Черкаси 18:21
- Многомиллионные обороты: нардепы попались на крупной коррупционной схеме : Znaj.ua 18:17
- НАБУ и СБУ разоблачили схему хищения газа у Нафтогаза на более чем 1,4 млрд грн : Arena.press 18:12
- НАБУ разоблачила схему хищения газа на ТЭЦ братьев Дубневичей : Zerkalo.mk.ua 18:12
- Компании нардепов от БПП братьев Дубневичей обманули государство на 1,4 млрд грн - НАБУ : RUpor.info 18:12
- НАБУ задержало топ-менеджмент компаний братьев Дубневичей : "Наша газета" (Луганск) 18:09
- НАБУ разоблачило 1,5-миллиардную схему компаний братьев Дубневичей : Четверта Влада 18:05
- На Львовщине предприниматели украли газа на 1,4 миллиарда : ForUm 18:04
- НАБУ по подозрению в хищении газа задержало четырех лиц из компаний братьев Дубневичей : Times.dn.ua 17:53
- НАБУ задержало четырех топ-менеджеров компаний Дубневичей за газовые махинации : УкропNews.com 17:46
- НАБУ разоблачило на Львовщине схему хищения газа на 1,4 млрд гривен компаниями Дубневичей (обновлено) : УкропNews.com 17:46
- НАБУ разоблачило 1,5-миллиардную схему фирм братьев-нардепов из БПП : UA1.com.ua 17:45
- Раскрыта схема хищения 1,4 млрд гривен у "Нафтогаза" : Fin.org.ua 17:45
- Раскрыта схема хищения 1,4 млрд гривен у "Нафтогаза" : Укрудпром 17:45
- У Нафтогаза украли 300 млн кубометров газа на 1,4 млрд грн : ICTV Факти 17:36
- СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения газа у "Нафтогаза Украины" на более чем 1,4 млрд грн : Експерт-центр 17:34
- НАБУ и СБУ разоблачили схему хищения газа у Нафтогаза на более чем 1,4 млрд грн : Фокус 17:34
- НАБУ подозревает компании Дубневичей в махинациях с газом на 1,4 млрд гривен : Дело.ua 17:32
- Теніс: Стаховський виграв свій стартовий поєдинок турніру у Кобленці : Укрінформ 17:32
- НАБУ по подозрению в хищении газа задержало четырех лиц из компаний братьев Дубневичей : Вибори в Україні та світі 17:17
- НАБУ разоблачила кражу газа на 1,4 миллиарда гривень: фигурируют компании Дубневичей : УкропNews.com 17:16
- НАБУ разоблачило на Львовщине схему хищения газа на 1,4 млрд гривен : УкропNews.com 17:16
- НАБУ обвинило братьев-нардепов от БПП Дубневичей в хищениях газа на 1,5 млрд. Есть задержанные : Страна.ua 17:16
- Во Львове НАБУ задержало директоров фирм нардепов от БПП, подозреваемых в хищении газа на 1,5 млрд грн : Новости N 17:15
- НАБУ разоблачило хищения газа на 1,4 млрд грн. на предприятиях из сферы интересов братьев Дубневичей : Николаевский центр журналистских расследований 17:14
- НАБУ раскрыло схему хищения газа на полтора млрд : Южная правда 17:14
- НАБУ разоблачила схему хищения газа на 1,4 миллиарда по делу Дубневичей: задержаны четверо человек : НикВести 17:14
- НАБУ разоблачило миллиардную схему хищения газа компаниями братьев Дубневичей : Новое Время 17:11