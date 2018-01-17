Не раскрывать участников схемы: Луценко объяснил засекречивание конфискации "денег Януковича" (63)

УкропNews.com 2018.01.17 19:16

, . Генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, что решение Краматорского суда о спецконфискации 1,5 млрд долларов окружения экс-президента Виктора Януковича было засекречено, чтобы не раскрывать участников преступной схемы с 500 предприятий и чтобы они не противодействовали следствию по другим уголовным процессам. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время заседания Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны.