Порошенко сообщил, что финансирование оборонного заказа на 2018 год увеличено на 37% (68)

Гордон 2018.01.17 20:05

Количество беспилотников в оборонном заказе на 2018 год увеличится в четыре с половиной раза, антиснайперских комплексов - в 10 раз, заявил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Фото: president.gov.ua Финансирование оборонного заказа на 2018 год увеличено на 37% по сравнению с 2017 годом, сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания