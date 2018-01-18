Боевики 3 раза обстреляли бойцов ВСУ (97)

2018.01.18 (97)2018.01.17 (121) →
- В зоне АТО погиб один боец : Главком 11:35
- Сводка из зоны АТО за 17 января: версии сторон конфликта : Донецкие Новости 11:27
- Боевики планируют обстрелять собственные позиции и жилые кварталы на неподконтрольной территории : Українські Новини 11:15
- На передовой вновь неспокойно. Террористы из минометов бьют в обоих направлениях : Azov.press 11:15
- Експорт зернових становить майже 23 млн тонн : Fin.org.ua 11:15
- В МИД обвинили Россию в гибели троих военных на Донбассе : Сегодня.ua 11:12
- В зоне АТО погибли три военнослужащих, пятеро ранены. ВИДЕО : SiteUA 10:55
- Девушка-водитель Opel Astra не справилась с управлением на трассе Тула - Алешня : Тульская пресса.Ru 10:55
- На линии разграничения в Луганской области в течение суток продержалась тишина - обладминистрация : Times.dn.ua 10:54
- Штаб сообщил о гибели еще одного украинского военного на Донбассе : Times.dn.ua 10:54
- В Краматорске подозреваемый в убийстве пришел в прокуратуру с повинной : Times.dn.ua 10:54
- Ситуация в зоне проведения АТО ухудшается, погибло трое украинских защитников : Karachun.com.ua 10:51
- Военные понесли серьезные потери на Донбассе : Гуру.ua 10:42
- Сутки в АТО: 7 обстрелов, трое украинских военнослужащих погибли : Контракты.ua 10:37
- За прошедшие сутки в зоне АТО погибли 3 бойцов ВСУ, еще 5 получили ранения : Новости мира 10:23
- На Донбассе за сутки погибли трое украинских военных : Капитал 10:20
- В зоне АТО погибли три украинских бойца : УСБН Івано-Франківськ 10:16
- В зоне АТО погибли три украинских бойца : УСБН Житомир 10:16
- В зоне АТО погибли три украинских бойца : УСБН Вінниця 10:16
- Сутки в АТО: у ВСУ снова большие потери : Begemot.media 10:16
- Обострение в зоне АТО: трое украинский бойцов погибли, еще пятеро получили ранения : Електронні Вісті 10:15
- В зоне АТО погибли три украинских бойца : УСБН Запоріжжя 10:14
- Сутки в зоне АТО: 7 обстрелов, 3 погибших и 5 раненых : 6264.com.ua 10:05
- Ситуация в зоне АТО обострилась : Комментарии:Донбасс 10:03
- Сутки в зоне АТО: трое украинских военнослужащих погибли, еще пятеро получили боевые травмы : 06277.com.ua Доброполье 10:02
- Боевики устроили новое обострение на Донбассе: штаб озвучил крупные потери сил АТО : 06239.com.ua 10:01
- За сутки боевики 7 раз нарушили перемирие на Донбассе : Mariupol.tv 10:01
- Необходимы средства для озера и пляжа : Liepajniekiem.lv 10:01
- За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое военных : Мариуполь-Экспресс 10:00
- Рух великогабаритного транспорту на Черкащині обмежили : 0472.ua Черкассы 10:00
- ЛОВГА: на Луганщине вчера сохранялась тишина : Луганский Радар 10:00
- Сутки в АТО. Один боец погиб : Kherson.life 09:54
- АТО: погибли трое военных, пятеро получили ранения : IPnews 09:48
- За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое бойцов ВСУ : SobKor.net 09:45
- В АТО увеличилось количество обстрелов : I24.com.ua 09:44
- В зоне АТО погибли три украинских бойца : Hronika.info 09:43
- Кропивничани влаштували стихійний смітник на місці колишнього контейнерного майданчика (ФОТО) : Онлайн-журнал Гречка 09:43
- За сутки в АТО зафиксировано 7 обстрелов : Гуру.ua 09:42
- Военные понесли серьезные потери на Донбассе : Сегодня.ua 09:42
- В зоне АТО погибли трое военных : Подробности.ua 09:40
- На линии разграничения в Луганской области в течение суток продержалась тишина - обладминистрация : ОстроВ 09:40
- В зоне АТО зафиксировано 7 обстрелов боевиков : Informator.media 09:36
- Украинским военным в зоне АТО два раза пришлось открыть огонь в ответ на обстрелы боевиков : Восточный фарватер 09:35
- Vodafone начал ремонт оптоволокна под Еленовкой : Dnr-hotline.ru 09:27
- За сутки боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО, 1 украинский воин погиб, - штаб : Газета День 09:27
- На Донбассе за сутки трое украинских военных погибли, еще пятеро получили боевые травмы - штаб АТО : DailyUA 09:24
- Эдвард Налбандян встретился в Кракове с сопредседателями Минской группы ОБСЕ : ДеФакто.am 09:24
- За сутки в АТО зафиксировано 7 обстрелов : Новости Луганска 09:22
- Сутки в АТО: пушечное мясо Путина подрывает самое дорогое для Украины : Znaj.ua 09:17
- В зоне АТО погиб украинский военнослужащий : Vector News 09:16
- За сутки в зоне АТО погибло 3 украинских военнослужащих : Николаевский центр журналистских расследований 09:14
- За сутки на Донбассе погибли трое военнослужащих, пятеро получили травмы : НикВести 09:14
- В зоне АТО погиб украинский военнослужащий : РБК-Україна 09:12
- Трамп заявив, що Росія допомагає Північній Кореї обходити санкції : РБК-Україна 09:12
- За сутки в зоне АТО погибли трое бойцов : Arena.press 09:12
- Штаб сообщил о гибели еще одного украинского военного на Донбассе : Новости Донбасса 09:09
- Штаб АТО: За минувшие сутки боевики семь раз нарушили перемирие : MIGnews.com.ua 09:08
- За сутки российско-оккупационные войска семь раз нарушили перемирие на Донбассе: погибли три воина ВСУ : 62.ua 09:05
- За сутки позиции ВСУ на Донбассе обстреляли 7 раз, погибли трое военнослужащих - штаб : ГолосUA 09:05