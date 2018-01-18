Боевики 3 раза обстреляли бойцов ВСУ (97)

Антикор.com.ua 2018.01.17 21:11

Боевики 3 раза обстреляли бойцов ВСУ Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 17 января 2018. "На Донецком направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Песков", - говорится в сообщении. Из минометов такого же калибра боевики обстреливали опорные пункты вокруг Верхнеторецкого. Кроме того, они около часа обстреливали украинских бойцов из гранатометов и