В "Vodafone" рассказали, когда на оккупированном Донбассе появится связь (45)

2018.01.18 (45)2018.01.17 (172) →
- В "ЛНР" рассказали, как восстанавливают мобильную связь Vodafonе : Донецкие Новости 11:27
- Связисты ЛНР продолжают восстановительные работы на линии Vodafonе у Веселой Горы : Луганск онлайн 11:21
- В "Vodafone" рассказали, когда на оккупированном Донбассе появится связь : Трибун Луганска 10:54
- Сколько жители Донбасса будут платить за услуги "Vodafone"? : Трибун Луганска 10:54
- В "ЛНР" начали "латать" кабель Vodafonе у Веселой Горы. Обещают сделать связь через несколько суток : Times.dn.ua 10:54
- Vodafone сообщил о начале восстановления связи в ДНР и ЛНР : TGorlovka.com 10:52
- Сегодня планируют восстановить мобильную связь на неподконтрольном Донбассе : Ильичевец.Город 10:44
- Водафон возвращается в ОРДЛО : Прав-Да! 10:36
- Бойовики "ДНР" отримали відсіч під Авдіївкою, ЗСУ зазнали втрат (ВІДЕО) : Точка доступу 10:28
- В оккупированном Донецке "Феникс" подорожал в семь раз : Donbass.UA 10:28
- Назвали дату восстановления мобильной связи с оккупированным Донбассом : Новости Ю 10:20
- В "ЛНР" заявили, что продолжают восстанавливать связь Vodafone несмотря на погоду : Страна.ua 10:16
- В Казахстане из-за пожара в автобусе погибли 52 человека : Новости Приднестровья 10:16
- Сегодня "дочка" российской МТС восстановит мобильную связь на оккупированных территориях Донбасса : Fin.org.ua 10:15
- Связисты продолжают восстановительные работы на линии Vodafonе у Веселой Горы : XXI век 10:10
- Связисты продолжают восстановительные работы на линии Vodafonе у Веселой Горы : "Наша газета" (Луганск) 10:08
- "Vodafone Украина" пообещал жителям неподконтрольного Донбасса два тарифа : Луганский Радар 10:00
- Названо время восстановления мобильной связи в Донецке и Луганске : Обозреватель 09:40
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon : Donbass.UA 09:28
- Vodafone может вернуть деньги за то время, пока нет связи на Донбассе : Donbass.UA 09:28
- Два миллиона человек остаются без мобильной связи на востоке Украины : Донбасс информационный 09:28
- Vodafone начал ремонт сети на оккупированном Донбассе : DailyUA 09:24
- Сегодня "дочка" российской МТС восстановит мобильную связь на оккупированных территориях Донбасса : Укрудпром 09:15
- В "ЛНР" начали "латать" кабель Vodafonе у Веселой Горы. Обещают сделать связь через несколько суток : ОстроВ 09:10
- Оператор назвал дату восстановления мобильной связи в ``ДНР`` и ``ЛНР`` : Вої 09:07
- Армен Джигарханян экстренно госпитализирован : ВладТайм 09:07
- Специалисты Vodafone приступили к ремонту поврежденного в "серой зоне" кабеля : 0624.com.ua 09:00
- В Vodafone рассказали, когда восстановят мобильную связь в ОРДЛО : Вибори в Україні та світі 08:47
- Представители компании Vodafone разъяснили, что будет после восстановления связи : Реальная газета 08:35
- Сегодня в "республиках" заработает МТС : Donbass.UA 08:28
- Vodafon анонсировал два тарифа для абонентов из Донбасса : ДонПресс 08:28
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon : Донецкие Новости 08:27
- Названы сроки, когда мобильная связь может вернуться в Донецк : Паноптикон 08:23
- Ремонтные бригады Vodafone работают над восстановлением связи на Донбассе : Ведомости-Украина 08:16
- Vodafone для ОРДЛО: появились новые данные о тарифах и ремонте : Авдеевка.сити 08:13
- Мобильную связь на неконтролируемой территории Донбасса обещают восстановить 18 января : Технополис 07:53
- В Vodafone рассказали, когда восстановят мобильную связь в ОРДЛО : В Час Пик 07:46
- Оператор назвал дату восстановления мобильной связи в "ДНР" и "ЛНР" : Главред 07:35
- Связисты ЛНР планируют восстановить поврежденную линию Vodafonе в течение 2-3 суток : XXI век 07:10
- В Vodafone допустили восстановление связи на Донбассе уже завтра : NewsOboz 07:09
- "Vodafone" планирует 18 января восстановить мобильную связь в ОРДЛО : УСБН Черкаси 06:21
- "Vodafone" планирует 18 января восстановить мобильную связь в ОРДЛО : УСБН Одесса 06:19
- "Vodafone" планирует 18 января восстановить мобильную связь в ОРДЛО : УСБН Івано-Франківськ 06:16
- "Vodafone" планирует 18 января восстановить мобильную связь в ОРДЛО : УСБН Вінниця 06:16
- "Vodafone" планирует 18 января восстановить мобильную связь в ОРДЛО : УСБН Запоріжжя 06:14
- Назвали дату восстановления мобильной связи с оккупированным Донбассом : Страна.in.ua 03:48
- В ОРДЛО прекратили огонь на 2 дня ради восстановления мобильной связи : QHA Крымские Новости 00:33
- В Vodafone допустили восстановление работы связи на Донбассе уже 18 января : Новое Время 00:10