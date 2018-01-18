В "Vodafone" рассказали, когда на оккупированном Донбассе появится связь (45)

Трибун Луганска 2018.01.18 10:54

Почти два миллиона жителей оккупированного Донбасса уже сегодня могут связаться со своими близкими. Об этом вчера на Комитете Верховной Рады Украины по правам человека заявил представитель компании "Vodafone". Стало известно, что доступ к местам повреждения был предоставлен. Отмечается, что восстановительные работы начались еще вчера и продолжаются сегодня. "Если все будет хорошо, то после обеда можно будет звонить", - отмечают общественники "Донбасс SOS".