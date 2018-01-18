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Штепа заявила о намерении снова баллотироваться в мэры Славянска

Штепа заявила о намерении снова баллотироваться в мэры Славянска (21)

Сегодня.ua 2018.01.18 03:12
Сегодня, 02:47 На решение бывшей градоначальницы повлияла встреча с жителями города Неля Штепа. Фото: kh.vgorode.ua Бывшая мэр Славянска Неля Штепа заявила, что планирует вернуться в кресло городского головы. Об этом она сказала в эфире местного телеканала, передает "112 Украина". По словам экс-мэра, во время походов по магазинам и рынкам Славянска люди просили ее снова стать мэром города.
ШТЕПА, НЕЛЯ, СЛАВЯНСК, МЭР, ПОСЯГАТЕЛЬСТВО, ИГОРЕВНА, Украина, Харьков, Донецк
2018.01.18 (21)

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