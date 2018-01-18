Штепа заявила о намерении снова баллотироваться в мэры Славянска (21)

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- Шансов ни у кого нет: Штепа заявила, что идет в мэры Славянска : Донецкие Новости 11:27
- Штепа заявила, что снова станет мэром Славянска : Ирта-Fax 10:48
- Неля Штепа заявила о планах вернуться в кресло мэра Славянска [видео] : Комсомольская Правда в Украине 09:16
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа планирует вернуться в кресло городского головы : КНК Медиа 08:54
- Штепа собирается снова стать мэром Славянска : Hronika.info 08:43
- Штепа снова хочет стать мэром Славянска : Власти.нет 08:16
- В Славянске распространили листовки с просьбой о прощении от Штепы : Укринформ 08:02
- Штепа собралась стать мэром Славянска : УСБН Суми 04:49
- Штепа заявила о намерении снова баллотироваться в мэры Славянска : Сегодня.ua 03:12
- Штепа: "Я буду мэром!" : Gazeta.ua 02:35
- Штепа собралась стать мэром Славянска : УСБН Одесса 02:19
- Штепа заявила о намерении снова баллотироваться в мэры Славянска : Arena.press 02:12
- Штепа заявила о намерении снова баллотироваться в мэры Славянска : 112.ua 02:02
- Штепа собралась стать мэром Славянска : УСБН Черкаси 01:22
- Штепа собралась стать мэром Славянска : УСБН Житомир 01:16
- Штепа собралась стать мэром Славянска : УСБН Івано-Франківськ 01:16
- Штепа собралась стать мэром Славянска : УСБН Вінниця 01:16
- Штепа собралась стать мэром Славянска : УСБН Запоріжжя 01:14
- Штепа собралась стать мэром Славянска : Антикор.com.ua 01:10
- "Я буду мэром": одиозная Штепа сделала громкое заявление : Обозреватель 00:40
- Штепа собралась стать мэром Славянска : InfoResist.org 00:15