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Трамп: Россия "совсем не помогает" США в ситуации с КНДР

Трамп: Россия "совсем не помогает" США в ситуации с КНДР (42)

Экономические известия 2018.01.18 11:33
Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР, дополнительно ограничив поставки в эту страну нефтепродуктов и сырой нефти. Президент США Дональд Трамп заявил агентству Reuters, что Россия "совсем не помогает" США в ситуации с КНДР, против которой были введены дополнительные санкции из-за ядерной и ракетной программ, информирует news.eizvestia.com. По сообщению Reuters, в ходе интервью Трамп заявил, что Россия помогает
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2018.01.18 (42)

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