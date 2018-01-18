Трамп: Россия "совсем не помогает" США в ситуации с КНДР (42)

Экономические известия 2018.01.18 11:33

Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР, дополнительно ограничив поставки в эту страну нефтепродуктов и сырой нефти. Президент США Дональд Трамп заявил агентству Reuters, что Россия "совсем не помогает" США в ситуации с КНДР, против которой были введены дополнительные санкции из-за ядерной и ракетной программ, информирует news.eizvestia.com. По сообщению Reuters, в ходе интервью Трамп заявил, что Россия помогает