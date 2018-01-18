Пьяных медиков, из-за которых умер одессит на вокзале, обвинили в убийстве (ВИДЕО) (33)

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- В Одессе задержали пьяных врачей скорой помощи : From-UA.com 11:34
- "ВАЗіву" довелося діставати із кювета : Ервеюей 11:33
- В Одессе уволены с работы пьяные медики "скорой", из-за халатности которых умер человек : УНИАН 11:32
- Проблема с пьяными врачами скорой помощи в Одессе: что дальше : Южный Курьер 11:23
- У Німеччині прокуратура відхилила прохання про помилування 96-річного "бухгалтера Аушвіцу" : 112.ua 11:04
- Медиков одесской "скорой помощи" уволили за пьянство на работе : 368.media 11:04
- В Одессе врачи-пьяницы отказались помочь больному и он умер : Вероятно 11:03
- Пьяные работники "Скорой помощи", из-за бездействия которых погиб человек возле железнодорожного вокзала, уволены : СЛОВО Одесса 10:55
- Р - реформа: пьяных врачей скорой уволили после смерти пациента в Одессе : 2000.ua 10:30
- В результате бездействия пьяных врачей скорой помощи в Одессе умер мужчина : Луганск онлайн 10:21
- Департамент здравоохранения не стал бороться за честь белого халата : Одесская жизнь 10:19
- Открыто уголовное производство по факту неоказания помощи бригадой "скорой" в Одессе : Интерфакс-Україна 10:06
- В Одессе в результате бездействия пьяных врачей скорой помощи умер мужчина : Инфолайн 09:46
- Инцидент с пьяной бригадой "скорой" в Одессе: уволили трех медиков : Пушкинская.net 09:32
- В Одессе уволили медиков "скорой", приехавших пьяными на вызов : #Буквы 09:19
- Смерть в ожидании "скорой": против одесских медиков возбудили дело : УСБН Запоріжжя 09:14
- В Одессе уволили пьяных медиков скорой, из-за которых умер мужчина : МариоНетки.net 09:00
- Пьяные медики, прибывшие на вызов, ждали смерти пациента : NewsOboz 08:39
- Пьяные медики допустили смерть одессита : КиевПравда 08:37
- Выпускники красноярских техникумов станут участниками региональной программы по трудоустройству : ФедералПресс 08:37
- В Одессе пьяные врачи отказались выйти из машины, чтобы помочь умирающему, - подробности : Dialog.ua 08:32
- В Одессе уволили медиков, которые не помогли больному на улице : Власти.нет 08:16
- В Одессе в результате бездействия пьяных врачей скорой помощи умер мужчина : Українські національні новини 06:02
- В Одессе в результате бездействия пьяных врачей скорой помощи умер мужчина : ПрессОрг24 06:01
- В Одессе из-за халатности пьяных врачей погиб мужчина : УСБН Одесса 04:19
- В Одессе по вине пьяной бригады "Скорой помощи" умер мужчина : УСБН Одесса 03:19
- В Одессе врачи "скорой" приехали на вызов пьяными : Hronika.info 02:43
- Опубликовано видео приземления боевых самолетов на трассе под Ростовом : Городской портал 02:43
- В Одессе полиция задержала целую бригаду скорой помощи. Врачи были пьяны, а мужчина, к которому они приехали на вызов, скончался : УСБН Одесса 02:20
- Янукович подтвердил возвращение в Украину : УСБН Одесса 02:20
- В Одессе умер человек из-за бездействия пьяных врачей скорой : Криминал.TV 01:56
- Антикорупційний суд: Порошенко відкинув ультиматум Заходу : Gazeta.ua 01:35
- В Одессе полиция задержала бригаду скорой помощи, медики которой приехали на вызов пьяными и не оказали помощь умирающему мужчине : Гордон 01:35
- Врача и фельдшера в Одессе уволили за пьянство и неоказание помощи пациенту : Избирком.org.ua 00:53
- В Одессе пьяных работников скорой помощи задержала полиция : Культурометр Одессы 00:24
- Пьяные медики допустили смерть одессита : Волнорез 00:07
- Двух врачей, прибывших на вызов пьяными, уволили (видео) : "7 канал" (Одесса) 00:03
- Одесские врачи скорой приехали на вызов пьяными. Пациент умер : ТелеБудка 23:52
- Правоохранители задержали пьяных работников скорой, которые не оказали помощь человеку : Journalist.today 23:50