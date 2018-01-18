Пьяных медиков, из-за которых умер одессит на вокзале, обвинили в убийстве (ВИДЕО) (33)

048.ua 2018.01.17 19:00

17:40, 17 января Происшествия 4 651 Мелкое хулиганство, пьянство на рабочем месте, неповиновение полиции - по таким статьям пьяные медики бригады "скорой", по вине которых посреди улицы умер человек уже привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области. Также возбуждены и уголовные дела, связанные с умышленным убийством и неоказанием помощи больному.