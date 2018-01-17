Гройсман сглазил: НАБУ разоблачило коррупционную газовую схему компаний жуликов из БПП Дубневичей (18)

2018.01.18 (18)2018.01.17 (120) →
- Суд изберет меру пресечения участнику схемы хищения газа на 1,4 миллиарда гривен : ГолосUA 11:35
- Суд изберет меру пресечения первому фигуранту по делу похищения газа у "Нафтогаза" : ПрессОрг24 11:31
- СБУ, НАБУ и САП наконец-то тянут в одном направлении : Корреспондент.net 11:31
- Суд изберет меру пресечения первому фигуранту по делу похищения газа у "Нафтогаза" : Українські національні новини 11:17
- Суд изберет меру пресечения участнику схемы хищения газа на 1,4 млрд гривен : РБК-Україна 11:12
- НАБУ разоблачила схему хищения газа на ТЭЦ братьев Дубневичей : Мой Город N 11:07
- НАБУ обвинило братьев-нардепов от БПП Дубневичей в хищениях газа на 1,5 млрд : Версии.com 11:03
- Хищение газа на 1,4 миллиарда: суд определит меру пресечения одному из подозреваемых : Слово і Діло 10:44
- Во Львове разворовали газа на 1,4 млрд гривен - НАБУ : Prioritet.org 10:31
- Разоблачено "схему" компаний братьев Дубневичей на сумму более 1,4 миллиарда : УСБН Черкаси 10:21
- Разоблачено "схему" компаний братьев Дубневичей на сумму более 1,4 миллиарда : УСБН Вінниця 10:16
- У Вінницькому дитсадку відкрили ясельну групу для малюків : УСБН Вінниця 10:16
- Разоблачено "схему" компаний братьев Дубневичей на сумму более 1,4 миллиарда : УСБН Житомир 10:16
- Разоблачено "схему" компаний братьев Дубневичей на сумму более 1,4 миллиарда : УСБН Івано-Франківськ 10:16
- Разоблачено "схему" компаний братьев Дубневичей на сумму более 1,4 миллиарда : УСБН Запоріжжя 10:14
- Разоблачено "схему" компаний братьев Дубневичей на сумму более 1,4 миллиарда : Корупція Інфо 09:57
- СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения газа у "Нафтогаз" на более чем 1,4 млрд грн : Багнет 09:01
- СБУ: "Нафтогаз" обокрали на почти полтора миллиарда гривен : Times.com.ua 06:53
- Как действовала разоблаченная схема хищения газа одиозными Дубневичами : Банкомёт 00:12