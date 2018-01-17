Гройсман сглазил: НАБУ разоблачило коррупционную газовую схему компаний жуликов из БПП Дубневичей (18)

Экономика от Пророка 2018.01.17 18:30

Национальное антикоррупционное бюро задержало во Львове четырех должностных лиц трех компаний по подозрению в завладении более 300 миллионов кубов газа "Нафтогаза" на сумму более 1,4 миллиарда гривен. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы НАБУ. Речь идет о компаниях "Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия". Этим лицам сообщено о подозрении в присвоении государственного имущества в