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Фокус: Украина

Иностранец выбросился из окна квартиры, в которой нашли мертвую женщину (30)

Gazeta.ua 2018.01.17 23:35
В Харькове погибли два человека. Фото: styler.rbc.ua В центре Харькова погибли мужчина и женщина. "17 января 2018 года в 10:55 в Киевский райотдел полиции поступило сообщение о том, что из окна дома по улице Мироносицкой выпал человек. Следователи обнаружили на месте происшествия тело 51-летнего мужчины", - сообщают в пресс-службе полиции Харьковщины. Установили, что он гражданин Норвегии.
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2018.01.18 (30)

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