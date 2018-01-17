Иностранец выбросился из окна квартиры, в которой нашли мертвую женщину (30)

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- В Харькове иностранец выпал из окна квартиры, где был труп [видео] : Комсомольская Правда в Украине 09:01
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