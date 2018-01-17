Иностранец выбросился из окна квартиры, в которой нашли мертвую женщину (30)

Gazeta.ua 2018.01.17 23:35

В Харькове погибли два человека. Фото: styler.rbc.ua В центре Харькова погибли мужчина и женщина. "17 января 2018 года в 10:55 в Киевский райотдел полиции поступило сообщение о том, что из окна дома по улице Мироносицкой выпал человек. Следователи обнаружили на месте происшествия тело 51-летнего мужчины", - сообщают в пресс-службе полиции Харьковщины. Установили, что он гражданин Норвегии.