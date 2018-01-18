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В Раде предложили увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах

В Раде предложили увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах (46)

Сегодня.ua 2018.01.18 10:12
Сегодня, 09:52 Штрафовать хотят за продажу спиртных напитков и за появление пьяным на улице На улице выпить не получится. Фото: pixabay.com В парламенте зарегистрирован законопроект No7490, которым предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, чтобы увеличить штрафы за распитие алкогольных напитков в общественных местах до 500 гривен. Инициатором документа выступил народный депутат Владимир Мысык.
АЛКОГОЛЬ, НАПИТОК, ШТРАФ, ПИВО, МЕСТО, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, Мисик, Мысык, Украина
2018.01.18 (46)

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