В Раде предложили увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах (46)

2018.01.18 (46)2018.01.17 (17) →
- В Украине хотят ужесточить антиалкогольные и антитабачные штрафы : Днепр Час 11:29
- В Раде предложили увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах : Кам'янске портал 11:29
- В Раде предложили увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах : УСБН Черкаси 11:22
- Пьяным на улице появляться нельзя: что готовит новый закон : УСБН Черкаси 11:22
- В Раде предложили увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах : УСБН Житомир 11:16
- Депутаты ВР намерены ужесточить наказание за нарушение правил продажи и употребления алкоголя : Ведомости-Украина 11:16
- В Раде предложили увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах : УСБН Івано-Франківськ 11:16
- В столице на скользкой дороге в отбойник врезался грузовик (Фото) : Ведомости-Украина 11:16
- В Раде предложили увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах : УСБН Вінниця 11:16
- Пьяным на улице появляться нельзя: что готовит новый закон : УСБН Вінниця 11:16
- Пьяным на улице появляться нельзя: что готовит новый закон : УСБН Івано-Франківськ 11:16
- Пьяным на улице появляться нельзя: что готовит новый закон : УСБН Запоріжжя 11:14
- В Раде предложили увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах : УСБН Запоріжжя 11:14
- В Раде предложили увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах : Arena.press 11:12
- Пьяным на улице появляться нельзя: что готовит новый закон : Новини онлайн 24 11:09
- Сопредседателем штаба в ЯНАО в поддержку Путина стал журналист : Народные новости 11:09
- Депутаты хотят увеличить штрафы за нарушение правил продажи и употребления алкоголя : 7 днів Ужгородськi 11:06
- Готівковий курс на 17 січня: долар - 28,55-28,81 грн, євро - 34,65-35,29 грн : 112.ua 11:03
- На Украине хотят в 20 раз увеличить штрафы за распитие алкоголя в публичных местах : Версии.com 11:03
- В Украине могут увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах : Комментарии.UA 11:02
- В Раде предложили увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах и за появление пьяным на улице : Деловой Славянск 10:55
- В Раде предложили увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах : Karachun.com.ua 10:51
- В Раде предложили увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах : Страна.in.ua 10:48
- Пьяным на улице появляться нельзя: что готовит новый закон : Politeka 10:40
- За появление пьяным на улице предложено ввести крупный штраф : Факты и комментарии 10:34
- Народные депутаты предлагают увеличить штрафы за публичные распитие алкоголя : Николаевский центр журналистских расследований 10:14
- Два олигарха поделили армянскую "оборонку" : Aze.az 10:14
- Украинцам хотят повысить штрафы за употребление алкоголя в публичных местах : Телеграф.com.ua 10:13
- В Раде предложили увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах : Сегодня.ua 10:12
- В Украине хотят увеличить штрафы за распитие алкоголя в публичных местах : ICTV Факти 10:06
- "Автодор" пошел "войной" на мариупольских воров : Mrpl.City 10:06
- В Каменском пить на улице станет дороже : Кстати+ 09:58
- Штрафы за распитие алкоголя в публичных местах планируют повысить в 20 раз : Голос Столицы 09:42
- Рада хочет увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах : Главред 09:35
- Штрафы за употребление алкоголя в общественных местах планируют увеличить : Gazeta.ua 09:35
- В ВР предлагают увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах : Експерт-центр 09:34
- Штрафы за распитие в публичных местах предлагают увеличить в 20 раз : Днепр Вечерний 09:29
- Алкоголь в Украине: штрафы за распитие в публичных местах хотят увеличить в 20 раз : Новости N 09:15
- В ВР предлагают увеличить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах : Gazeta.ua 09:05
- Алкоголь в Украине: штрафы за распитие в публичных местах увеличат в 20 раз : Корабелов.инфо 08:54
- В Украине хотят ужесточить антиалкогольные и антитабачные штрафы : Finance.UA 08:36
- Депутаты хотят увеличить штрафы за нарушение правил продажи и употребления алкоголя : Data.ua 08:32
- Депутаты хотят увеличить штрафы за нарушение правил продажи и употребления алкоголя : Телеканал новин "24" 08:30
- Алкоголь в Украине: штрафы за распитие в публичных местах увеличат в 20 раз : УСБН Одесса 08:19
- Муж Дианы Шурыгиной избил второго насильника своей жены в эфире российского телеканала : Блокнот Молдова 08:18
- Алкоголь в Украине: штрафы за распитие в публичных местах увеличат в 20 раз : УСБН Черкаси 07:21
- В Верховной Раде хотят повысить штрафы за употребление алкоголя в публичных местах : Комсомольская Правда в Украине 07:16
- Алкоголь в Украине: штрафы за распитие в публичных местах увеличат в 20 раз : УСБН Вінниця 07:16
- Алкоголь в Украине: штрафы за распитие в публичных местах увеличат в 20 раз : УСБН Івано-Франківськ 07:15
- Алкоголь в Украине: штрафы за распитие в публичных местах увеличат в 20 раз : УСБН Запоріжжя 07:13
- Украинцам хотят в несколько раз повысить штрафы за употребление алкоголя в публичных местах : УкропNews.com 05:15
- Украинцам хотят в несколько раз повысить штрафы за употребление алкоголя в публичных местах : УНИАН 04:47