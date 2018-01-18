В Украине запретили показ скандального фильма Матильда (39)

Новое Время 2018.01.18 02:40

Ранее фильм авторства Алексея Учителя оказался в эпицентре скандалов в РФ Член экспертного совета при Госкино книгоиздатель Дмитрий Капранов заявил, что фильм режиссера Алексея Учителя Матильда был запрещен для показа в Украине. Он отметил, что такое решение принято в связи с тем, что над фильмом работал музыкант, которому запрещен въезд в Украине, передает ТСН. "Вот сейчас мы не разрешили прокат Матильды по формальным критериям.