В Украине запретили показ скандального фильма Матильда (39)

2018.01.18 (39)2018.01.17 (12) →
- В Украине запретили российский фильм "Матильда" : Realist.online 11:35
- В Украине сбылась мечта Поклонской о запрете "Матильды" : Досье 11:28
- В Украине запретили российский фильм "Матильда", - СМИ : Политолог.net 11:27
- В Украине скандальный фильм "Матильда" не пустили в прокат : Спілка православних журналістів 11:13
- В Украине запретили показ фильма "Матильда" : АСН.in.ua 11:13
- В Украине запретили "оскорбляющий чувства верующих россиян" фильм о Николае II - СМИ : Bigmir)net Новости 11:09
- В Украине запретили еще один российский фильм (ВИДЕО) : Комментарии:Донбасс 11:03
- В Украине запретили скандальный российский фильм (ВИДЕО) : Комментарии.UA 11:02
- Скандальный российский фильм "Матильда" запретили в Украине : КНК Медиа 10:54
- В Украине запретили "оскорбляющий чувства верующих россиян" фильм о Николае II - СМИ : Bigmir)net Новости 10:39
- В Украине запретили скандальный в России фильм "Матильда" и объяснили почему : Еспресо TV 10:34
- Фильм "Матильда" запрещен к показу в Украине : Багнет 10:31
- В Украине запретили показ скандального фильма "Матильда" : Местные вести 10:15
- В Украине запретили скандальный российский фильм : Обозреватель 10:10
- В Украине запретили российский фильм "Матильда" о Николае II, - СМИ : LB.ua 10:07
- Российский фильм "Матильда" не покажут в Украине из-за дирижера-"черносписочника" : Медианяня 10:02
- ГПУ готова открыть дело по мошенничеству в ПриватБанке : Финансовый клуб 09:36
- В Украине запретили показ российского фильма "Матильда" : ReplyUA.net 09:36
- Российский фильм "Матильда" запретили к показу : the Экономист 09:30
- Почему в Украине запретили скандальную "Матильду" : Днепр Час 09:29
- В Украине запретили прокат кинофильма "Матильда" : ДонПресс 09:28
- На Украине российских музыкантов приравняли к ядовитым нитратам : Банкомёт 09:13
- Госкино запретило еще один российский фильм : Украинский выбор 09:09
- В Украине запретили показ скандального фильма "Матильда" : Власти.нет 08:46
- Госкино запретило прокат фильма "Матильда" : Sharij.net 08:43
- На Украине российских музыкантов приравняли к ядовитым нитратам : Политнавигатор 08:27
- Показ скандального фильма "Матильда" запретили в Украине : НикВести 08:14
- "Няша" была бы рада: В Украине запретили показ "Матильды" : DsNews 08:03
- Фильм "Матильда" запретили показывать в Украине : Комсомольская Правда в Украине 07:46
- Минзанятости: в Саратове не хватает работников на заводах и в больницах : Комсомольская правда 07:46
- В Украине запретили фильм "Матильда", который вызвал протесты верующих : УкропNews.com 07:15
- В Украине запретили фильм "Матильда", который вызвал протесты верующих : УНИАН 06:47
- Скандальный фильм "Матильда" запретили показывать в Украине : Gazeta.ua 05:35
- В Украине запретили показ скандального фильма Матильда : Новое Время 02:40
- Издатель Капранов объявил о запрете в Украине фильма "Матильда" из-за загадочного музыканта : Страна.ua 02:02
- В ряде районов Бишкека три дня не будет газа : Вечерний Бишкек 02:02
- "Вы покупаете арбузы с нитратами?": в Госкино объяснили запрет скандальной "Матильды" : Вести.ua 01:46
- В Госкино Украины сообщили о запрете на показ "Матильды" : Гордон 01:05
- Прокат российского фильма "Матильда" запретили в Украине : Data.ua 00:32
- Прокат российского фильма "Матильда" запретили в Украине : Телеканал новин "24" 00:30
- Не видать Украине "Матильду" официально : Arena.press 00:12
- Триває прийом документів на посади регіональних менеджерів і продюсерів Суспільного : Житомирська хвиля 00:00
- Единомыслие: в Украине тоже не разрешают показывать "Матильду" : 2000.ua 00:00