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В Украине запретили показ скандального фильма Матильда

В Украине запретили показ скандального фильма Матильда (39)

Новое Время 2018.01.18 02:40
Ранее фильм авторства Алексея Учителя оказался в эпицентре скандалов в РФ Член экспертного совета при Госкино книгоиздатель Дмитрий Капранов заявил, что фильм режиссера Алексея Учителя Матильда был запрещен для показа в Украине. Он отметил, что такое решение принято в связи с тем, что над фильмом работал музыкант, которому запрещен въезд в Украине, передает ТСН. "Вот сейчас мы не разрешили прокат Матильды по формальным критериям.
МАТИЛЬДА, УКРАИНА, МУЗЫКАНТ, НИТРАТ, ФИЛЬМ, АРБУЗ, Капранов, Поклонская, Учителя, Украина, Россия, Крым
2018.01.18 (39)

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