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В ГП "Антонов" назвали фейком письмо с обвинением Кабмина в препятствовании работы (57)

Укринформ 2018.01.17 23:17
Ukrinform Государственное предприятие "Антонов" заявило о хакерской атаке на свой сайт и размещении фейковой информации о якобы обвинении правительства и Премьер-министра во вмешательстве в работу предприятия. Об этом говорится в заявлении предприятия, которое есть в распоряжении Укринформа. "ГП "АНТОНОВ" должен официально сообщить, что вечером 17 января состоялась хакерская атака на официальный сайт предприятия с размещением в разделе
ПИСЬМО, АНТОН, САЙТ, АТАКА, ПРОВОКАЦИЯ, ХАКЕР, Гройсмана, Гройсманом, Антонов, Украина
2018.01.18 (57)

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