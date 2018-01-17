В ГП "Антонов" назвали фейком письмо с обвинением Кабмина в препятствовании работы (57)

Укринформ 2018.01.17 23:17

Ukrinform Государственное предприятие "Антонов" заявило о хакерской атаке на свой сайт и размещении фейковой информации о якобы обвинении правительства и Премьер-министра во вмешательстве в работу предприятия. Об этом говорится в заявлении предприятия, которое есть в распоряжении Укринформа. "ГП "АНТОНОВ" должен официально сообщить, что вечером 17 января состоялась хакерская атака на официальный сайт предприятия с размещением в разделе