В США заместитель прокурора застрелил подростка в зале суда (51)

Закон і Бізнес 2018.01.18 11:27

1116 В американском штате Огайо 16-летний подросток получил смертельное огнестрельное ранение в суде от заместителя прокурора округа Франклин. Об этом сообщил телеканал NBC4 со ссылкой на офис местной полиции. По информации издания, дело в отношении подростка об угрозах применения огнестрельного оружия рассматривали в суде по делам несовершеннолетних в среду, 17 января. Именно во время заседания возник конфликт между заместителем прокурора,