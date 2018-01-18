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В США заместитель прокурора застрелил подростка в зале суда

В США заместитель прокурора застрелил подростка в зале суда (51)

Закон і Бізнес 2018.01.18 11:27
1116 В американском штате Огайо 16-летний подросток получил смертельное огнестрельное ранение в суде от заместителя прокурора округа Франклин. Об этом сообщил телеканал NBC4 со ссылкой на офис местной полиции. По информации издания, дело в отношении подростка об угрозах применения огнестрельного оружия рассматривали в суде по делам несовершеннолетних в среду, 17 января. Именно во время заседания возник конфликт между заместителем прокурора,
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