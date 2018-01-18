В Казахстане загорелся пассажирский автобус, погибли 52 человека (155)

ПрессОрг24 2018.01.18 10:16

В Иргизском районе Актюбинской области Казахстана загорелся пассажирский автобус, погибли 52 человека. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова, передает УНН. "18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского