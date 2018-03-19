Синоптики рассказали, когда Украину вновь накроют снегопады (1)

Realist.online 2018.03.19 18:35
В ближайшие два дня в Украине сохранится зимняя погода, ожидается снегопад.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Во вторник, 20 марта, большая часть территории Украины окажется в зоне
влияния очередного циклона, перемещающегося с Балкан на Черное море, в
стране сохранится холодная погода с температурой ниже климатической нормы
для этого периода.
Ночью в западных, Винницкой и Одесской областях небольшой снег, на
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