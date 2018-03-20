Снег и мороз: киевлян предупреждают о гололеде (2)

Телеграф.com.ua 2018.03.19 16:43
Новости Украины: Во вторник на дорогах Киева ожидается гололедица,
температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.
Во вторник, 20 марта, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков,
днем снег, на дорогах гололедица, сообщает Киевская городская
государственная администрация со ссылкой данные Укргидрометцентра.
"Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 10-12° мороза, днем 4-
6° мороза", - говорится в сообщении.
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