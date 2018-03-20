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Снег и мороз: киевлян предупреждают о гололеде

Снег и мороз: киевлян предупреждают о гололеде (2)

Телеграф.com.ua 2018.03.19 16:43
Новости Украины: Во вторник на дорогах Киева ожидается гололедица, температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза. Во вторник, 20 марта, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем снег, на дорогах гололедица, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой данные Укргидрометцентра. "Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 10-12° мороза, днем 4- 6° мороза", - говорится в сообщении.
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2018.03.20 (2)

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