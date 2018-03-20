Джонсон: Россия пытается "скрыть иглу истины в стоге сена лжи" (23)

ДнепрCity.net 2018.03.19 23:12

Во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, глава МИД Великобритании заявил, что отрицание Россией своей причастности к отравлению Сергея Скрипаля становится все более абсурдным. Об этом сообщает "Настоящее Время". "Сначала они (россияне - ред.) говорят, что никогда не производили "Новичок" (нервно-паралитическое вещество, использованное при отравлении Скрипаля и его дочери ), а в другой раз говорят, что производили "Новичок",