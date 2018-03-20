Джонсон: Россия пытается "скрыть иглу истины в стоге сена лжи" (23)

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- Дело Скрипаля. Высланные из Британии дипломаты РФ возвращаются на родину : РИА Новости Украина 00:37
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- Меркель попросила РФ доказать непричастность к отравлению Скрипаля : Arena.press 00:12
- К бойкоту ЧМ-2018 в России может присоединиться новая страна : Антикор.com.ua 00:10
- Меркель попросила РФ доказать непричастность к отравлению Скрипаля : Bigmir)net Новости 00:09
- Генсек НАТО: РФ должна передать информацию о программе "Новичок" в ОЗХО : IPress.ua 00:07
- Россия будет и впредь стремиться разделить НАТО, - Столтенберг : IPress.ua 00:07
- Мэй снова обвинила Россию в отравлении Скрипаля : IPress.ua 00:07
- Европейские лидеры обсудят дело "Скрипаля" на саммите ЕС : Четверта Влада 00:05
- Отравление Скрипаля обсудят на саммите Евросовета : Data.ua 00:02