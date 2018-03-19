В полиции заявили, что перед смертью Волошин говорил с медиками, но не сказал о причинах суицида (1)

Гордон 2018.03.19 16:35
Исполняющий обязанности председателя Николаевского аэропорта Владислав
Волошин не оставил предсмертной записки, заявили в полиции.
Волошин застрелился 18 марта
Скриншот: НикВести HD / YouTube
Исполняющий обязанности председателя Николаевского аэропорта Владислав
Волошин не сказал медикам, почему выстрелил в себя 18 марта, в то же время
он заявлял о намерении совершить самоубийство в переписке по телефону.
ВОЛОШИН, АЭРОПОРТ, ПЕРЕПИСКА, САВЧЕНКО, ВЛАДИСЛАВ, САМОУБИЙСТВО, Волошин
, Савченко
, Лохматов
, Галайко
, Украина