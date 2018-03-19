В полиции заявили, что перед смертью Волошин говорил с медиками, но не сказал о причинах суицида (1)

Гордон 2018.03.19 16:35

Исполняющий обязанности председателя Николаевского аэропорта Владислав Волошин не оставил предсмертной записки, заявили в полиции. Волошин застрелился 18 марта Скриншот: НикВести HD / YouTube Исполняющий обязанности председателя Николаевского аэропорта Владислав Волошин не сказал медикам, почему выстрелил в себя 18 марта, в то же время он заявлял о намерении совершить самоубийство в переписке по телефону.