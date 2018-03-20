Рада рассмотрит в четверг представление ГПУ на задержание и арест Савченко (14)

#Буквы 2018.03.19 22:19

Верховная Рада (ВР) Украины в четверг, 22 марта, рассмотрит представление Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) на задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Об этом после заседания фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) заявила представитель президента в ВР Ирина Луценко, сообщили в пресс-службе БПП. Она напомнила, что Генпрокурор просит депутатов разрешить привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.