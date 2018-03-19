Савченко подала жалобы на Луценко из-за обвинений в подготовке теракта (9)

2018.03.20 (9)2018.03.19 (49) →
- Савченко обратилась к Порошенко с просьбой уволить генпрокурора Луценко. Документ : Головне.com 00:40
- Порошенко поступила просьба об увольнении Луценко : УСБН Черкаси 00:21
- Порошенко поступила просьба об увольнении Луценко : УСБН Одесса 00:19
- Наби Кейта получил травму в матче против "Баварии" : Campeones.ua 00:18
- Порошенко поступила просьба об увольнении Луценко : УСБН Вінниця 00:16
- Порошенко поступила просьба об увольнении Луценко : УСБН Івано-Франківськ 00:16
- Савченко обратилась к Президенту с просьбой уволить Луценко : Vector News 00:16
- После войны власти придётся заплатить по гамбургскому счёту: за чудовищную ложь, за безмерное воровство, за обыкновенное предательство : УСБН Івано-Франківськ 00:16
- Савченко подала дисциплинарную жалобу на Луценко : IPress.ua 00:07
- Савченко попросила Порошенко уволить генпрокурора : LB.ua 00:07
- Савченко просит Порошенко уволить Луценко : Первая Столица 00:01