Савченко подала жалобы на Луценко из-за обвинений в подготовке теракта (9)

Новое Время 2018.03.19 19:11

Фото: Надежда Савченко via Facebook Надежда Савченко обвинила генпрокурора в нарушении присяги Народный депутат Украины Надежда Савченко подал две жалобы на генерального прокурора Юрия Луценко в канцелярию Администрации президента и квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Об этом Савченко сообщила на своей странице в Facebook, предоставив копии указанных документов. В жалобах Савченко обвиняет Луценко в нарушении принципа презумпции