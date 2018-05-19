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Фокус: Украина

Принц Гарри и американка Меган Маркл женятся сегодня в Винздоре (153)

LB.ua 2018.05.19 12:37
Принц Гарри пятый в очереди на британский престол. Тысячи людей собрались в английском городе Виндзор, чтобы наблюдать за королевской свадьбой британского принца Гарри и его невесты, американской актрисы Меган Маркл, которая назначена на сегодня, 19 мая, сообщает "Радио Свобода". Церемония бракосочетания пройдет в часовне святого Георгия в королевском Виндзорском замке. "Сегодня принц Гарри и госпожа Маркл поженятся в Виндзорском замке", -
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2018.05.19 (153)

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