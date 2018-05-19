Хмельницкую ОГА возглавил Вадим Лозовой (55)

Факты 2018.05.19 12:33

12:28 19 мая 2018 Инф. "ФАКТОВ" Президент Петр Порошенко назначил на должность главы Хмельницкой облгосадминистрации Вадима Лозового. Глава государства сообщил об этом 19 мая, в субботу, во время визита в Хмельницкую область и общения с активом области. "Моя мотивацией при выборе (Лозового на должность главы ОГА - ред.) было то, что он представляет реальную экономику", - отметил Порошенко. Вадим Лозовой - депутат Хмельницкого облсовета VII созыва, беспартийный,