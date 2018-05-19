Хмельницкую ОГА возглавил Вадим Лозовой (55)

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- Хмельницкую ОГА возглавил Лозовой : Vse.Media 14:06
- Порошенко провел очередные ротации в сетке РГА : УРА-Информ 13:58
- Порошенко назначил нового хмельницкого губернатора. ФОТО : Время новостей 13:51
- Порошенко назначил нового главу Хмельницкой ОГА : Зеркало недели. Украина 13:46
- Глава Хмельницкой ОГА стал советником Президента, его место займет Вадим Лозовой : Iнше ТВ 13:45
- Порошенко назначил нового главу Хмельницкой ОГА : УкропNews.com 13:45
- Обзор прессы: Порошенко назначил Лозового новым губернатором Хмельницкой области : Голос Правди 13:39
- Замгендиректора "Эпицентра" назначен главой Хмельницкой ОГА : NewsOne 13:39
- Вадим Лозовой возглавил Хмельницкую ОГА : Комментарии.UA 13:32
- Порошенко назначил губернатором Хмельницкой области заместителя гендиректора торговой сети "Эпицентр" (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 13:31
- Бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл: на свадьбу приглашены более 3000 гостей : Позиция 13:31
- Порошенко забрал губернатора Хмельнитчины к себе "на орбиту" : Досье 13:28
- Президент Украины назначил нового главу Хмельницкой ОГА Вадима Лозового : Преступности.нет 13:24
- В Хмельницкой ОГА сменился глава : Петр и Мазепа 13:23
- Хмельницкую ОГА возглавил Лозовой : Капитал 13:19
- Порошенко назначил губернатором Хмельницкой области заместителя гендиректора торговой сети "Эпицентр" (ФОТО, ВИДЕО) : NewsMir.info 13:17
- Порошенко назначил человека Гереги управлять Хмельницкой областью : UA1.com.ua 13:14
- Хмельницкую ОГА возглавил Лозовой, а Корнейчука перевели в советники Порошенко : Uapress.info 13:14
- Порошенко назначил нового главу Хмельницкой ОГА : ТСН.ua 13:14
- Лозовой назначен главой Хмельницкой ОГА : Arena.press 13:12
- Порошенко назначил человека Гереги управлять Хмельницкой областью : NewsMir.info 13:11
- Хмельницкую ОГА возглавил Лозовой : NewsMir.info 13:10
- Порошенко назначил губернатором Хмельницкой области заместителя гендиректора торговой сети "Эпицентр" (ФОТО, ВИДЕО) : NewsMir.info 13:10
- Назначен новый глава Хмельницкой ОГА : Украинский выбор 13:07
- Порошенко назначил главой Хмельницкой ОГА Вадима Лозового : LB.ua 13:07
- Хмельницкая область получила нового главу : ГолосUA 13:05
- Порошенко назначил Лозового главой Хмельницкой обладминистрации : Главред 13:05
- Президент назначил нового главу Хмельницкой ОГА : ForUm 13:04
- Новым главой Хмельницкой ОДА назначен Вадим Лозовой : Фокус 13:04
- Порошенко назначил на должность председателя Хмельницкой ОГА Лозового : Укринформ 13:02
- Порошенко назначил главной Хмельницкой ОГА Вадима Лозового : Комсомольская Правда в Украине 13:01
- Главой Хмельницкой ОГА стал заместитель гендиректора торговой сети "Эпицентр" : 2000.ua 13:00
- Порошенко назначил нового главу Хмельницкой ОГА : Електронні Вісті 13:00
- Порошенко назначил главой Хмельницкой ОГА Вадима Лозового : 112.ua 13:00
- Порошенко назначил нового главу Хмельницкой области : Телеканал новин "24" 13:00
- Порошенко назначил Лозового главой Хмельницкой ОГА вместо Корнийчука, который станет советником президента : УкропNews.com 12:45
- Порошенко назначил Лозового главой Хмельницкой ОГА : Телеграф.com.ua 12:43
- Порошенко назначил нового губернатора Хмельницкой области : Сегодня.ua 12:42
- Порошенко представил нового главу Хмельницкой области : Hubs 12:41
- Порошенко назначил нового губернатора Хмельницкой области : Гуру.ua 12:40
- Порошенко назначил нового губернатора Хмельницкой области : Новое Время 12:40
- Порошенко назначил нового главу Хмельницкой ОГА : Новини онлайн 24 12:39
- Порошенко назначил нового главу Хмельницкой ОГА : ЛІГАБізнесІнформ 12:37
- Вадим Лозовой возглавил Хмельницкую ОГА вместо Александра Корнийчука : Интерфакс-Україна 12:36
- Вадим Лозовой возглавил Хмельницкую ОГА вместо Александра Корнийчука : Интерфакс-Україна 12:36
- Порошенко назначил Лозового главой Хмельницкой облгосадминистрации : Гордон 12:35
- Порошенко представил нового губернатора Хмельнитчины и заставил выступать без бумажки (ВИДЕО) : DsNews 12:33
- У Президента появится новый советник : Українські національні новини 12:33
- Минимальную цену на сахар собираются отменить : Херсонские факты 12:33
- Чернокожий порноактер судится с коллегой, назвавшей его "ниггером" во время съемки секс-сцены : REN-TV 12:33
- В Хмельницкой области новый губернатор : Realist.online 12:33
- Хмельницкую ОГА возглавил Вадим Лозовой : Факты 12:33
- У Хмельницкой ОГА новый глава : Дело.ua 12:32