Больше сотни людей на борту: первые секунды крушения самолета попали на ВИДЕО, ФОТО (229)

From-UA.com 2018.05.19 10:04

Самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion с сотней пассажиров на борту В пятницу, 18 мая, на Кубе разбился пассажирский самолет. Об этом говорится на странице "AFP news agency" в Twitter. По предварительным данным, речь идет о Boeing-737. Как уточняет Кубинское государственное телевидение, воздушное судно разбилось вскоре после взлета из международного аэропорта Хосе Марти в Гаване.