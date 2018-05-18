Больше сотни людей на борту: первые секунды крушения самолета попали на ВИДЕО, ФОТО (229)

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- В аэропорту Москвы совершил экстренную посадку Boeing 737 с отказавшим двигателем : Гордон 14:05
- На севера Италии перевернулся рейсовый автобус: 26 человек пострадали : Вести.md 14:02
- Среди погибших во время крушения Boeing 737 на Кубе украинцев нет : ВестиUA 14:02
- Украинцев не было на борту самолета Boeing 737, который потерпел крушение на Кубе - МИД : Times.dn.ua 13:51
- В России у пассажирского самолета отказал двигатель : Hronika.info 13:41
- Среди погибших на Кубе десять иностранных граждан : ReplyUA.net 13:33
- Авиакатастрофа на Кубе: стало известно о судьбе украинцев : Znaj.ua 13:17
- В лайнере разбившемся на Кубе украинских граждан не было : Аргумент 13:12
- Украинцев нет среди жертв авиакатастрофы на Кубе - МИД : Новое Время 13:10
- Потерпел крушение Boeing-737 : Journalist.today 12:48
- В авиакатастрофе Boeing на Кубе выжили несколько человек : Измаил вечерний 12:48
- Украинцев нет среди жертв авиакатастрофы на Кубе - МИД : Iнше ТВ 12:45
- Видео: кадры с места крушения Boeing на Кубе : Sharij.net 12:41
- Опубликованы кадры с места крушения Boeing 737 на Кубе. ВИДЕО : Грім-Інфо 12:40
- На Кубе объявлен двухдневный траур : ReplyUA.net 12:33
- На борту самолета, который разбился на Кубе, было пятеро иностранных пассажиров - СМИ : Укринформ 12:32
- Авиакатастрофа Boeing 737 на Кубе: в сети появились видео с места крушения : Prioritet.org 12:29
- На Кубе потерпел крушение Boeing 737, на борту которого находились более 100 человек: Гавана объявила траур : Газета День 12:26
- "Мировая трагедия": катастрофа унесла больше сотни жизней : Dnepr.Info 12:25
- У двох автівках на Закарпатті знайшли зброю та наркотики (ФОТО) : Закарпаття онлайн 12:16
- Авиакатастрофа на Кубе: в МИД сказали, были ли на борту украинцы : Обозреватель 12:16
- Boeing-737 вернулся в московский аэропорт "Внуково" после отказа двигателя : Телеграф.com.ua 12:13
- Свидетели: НЛО летел быстрее самолёта : Avia.Pro 12:13
- Авиакатастрофа на Кубе: украинцев не было на борту самолета : Arena.press 12:12
- Авиакатастрофа на Кубе: самолет перед падением совершил "странный маневр" : Arena.press 12:12
- Авиакатастрофа на Кубе: украинцы не пострадали : Arena.press 12:12
- Авиакатастрофа Boeing 737на Кубе: перед падением самолет совершил "странный маневр" : Банкомёт 12:12
- Граждане Украины в авиакатастрофе на Кубе не пострадали - МИД : Arena.press 12:12
- Авиакатастрофа на Кубе: самолет перед падением совершил "странный маневр" : Подробности.ua 12:10
- Иньеста продолжит карьеру в Японии : Goal.net.ua 12:05
- Опубликованы кадры взрыва потерпевшего крушение Boeing 737 на Кубе. Видео : Гордон 12:05
- На Кубе объявлен двухдневный траур в связи с авиакатастрофой : Укринформ 12:02
- В авиакатастрофе Boeing на Кубе выжили несколько человек : Комментарии.UA 12:02
- Авиакатастрофа Boeing 737на Кубе: перед падением самолет совершил "странный маневр" : Телеканал новин "24" 12:00
- Украинцев среди пассажиров разбившегося самолета на Кубе нет - МИД : ТВі 11:54
- На Кубе разбился пассажирский самолет: объявлен траур : Время новостей 11:51
- Авиакатастрофа на Кубе: 100 погибших, трое выживших : Источник.info 11:47
- Граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего крушение на Кубе, - МИД : УкропNews.com 11:45
- Global Air Mexico заявила о "странном манёвре" Boeing перед падением на Кубе : Инфолайн 11:43
- Украинцев не было на борту самолета Boeing 737, который потерпел крушение на Кубе - МИД : ОстроВ 11:40
- На Кубе разбился Боинг-737 с сотней пассажиров на борту : Контракты.ua 11:37
- ДФС знову зупинилася через обстріл : Интерфакс-Україна 11:36
- МИД: Украинские среди пострадавших в авиакатастрофе на Кубе не было : IPress.ua 11:36
- Авиакатастрофа на Кубе. Появились видео и основные версии масштабной трагедии : Главное 11:35
- Украинцы не пострадали в авиакатастрофе на Кубе : ForUm 11:34
- Василий САЧКО: "Команда выйдет и оставит себя на поле" : Dynamomania.com 11:33
- Украинцев нет среди пострадавших в авиакатастрофе на Кубе - МИД : ReplyUA.net 11:33
- Украинцев не было в рухнувшем "Боинге" : Donbass.UA 11:27
- Авиакатастрофа на Кубе: украинцев не было среди пассажиров : #Буквы 11:19
- Пассажирский Boeing 737 разбился в Гаване : Крылья 11:18
- Авиакатастрофа на Кубе: украинцы не пострадали : FaceNews 11:16
- Украинцев среди погибиших в авиакатастрофе на Кубе нет : InfoResist.org 11:16
- Стало известно о серьезном ЧП с пассажирским Boeing в России : Апостроф 11:15
- Принц Гарри стал герцогом : Вести.ua 11:15
- МИД: украинцев среди жертв катастрофы Boeing-737 на Кубе нет : Новости N 11:14
- Авиакатастрофа на Кубе: самолет перед падением совершил "странный маневр" : РБК-Україна 11:11
- Украинские воины уничтожили комбата спецназ "ДНР" Олега Мамиева в эфире российского ТВ : Newzz.in.ua 11:11
- Авиакатастрофа на Кубе: в МИД рассказали о судьбе украинцев : Подробности.ua 11:10