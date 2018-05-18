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Больше сотни людей на борту: первые секунды крушения самолета попали на ВИДЕО, ФОТО

Больше сотни людей на борту: первые секунды крушения самолета попали на ВИДЕО, ФОТО (229)

From-UA.com 2018.05.19 10:04
Самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion с сотней пассажиров на борту В пятницу, 18 мая, на Кубе разбился пассажирский самолет. Об этом говорится на странице "AFP news agency" в Twitter. По предварительным данным, речь идет о Boeing-737. Как уточняет Кубинское государственное телевидение, воздушное судно разбилось вскоре после взлета из международного аэропорта Хосе Марти в Гаване.
КУБ, ГАВАНА, БОРТ, САМОЛЕТ, ВЗЛЕТ, КРУШЕНИЕ, Кирилич, Cubana de Aviacion, Украина
2018.05.19 (229)

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