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Фокус: Украина

Татьяне Морозовой не хватает для счастья моря (60)

7Дней.ру 2018.05.19 06:02
Всем доброго , плодотворного дня! ??? Погода- чудо ? Не хватает только моря ? ???? #морозова #скоромама #хочунаморе #цветнастроениясиний А у вас какой цвет настроения ? ????
КАРАСЬ, РЫБИНА, БРАЗИЛЕЦ, РАФАЭЛЬ, СУД, ДЕЛО, Рыбин, Карася, Киев, Украина, Бразилия, Днепропетровск
2018.05.19 (60)

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