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В Ужгороде обнаружили схрон с российским оружием. Москаль заявил о готовившейся вооруженной провокации (14)

NewsMir.info 2018.05.18 21:10
1254956 В Ужгороде обнаружили схрон с российским оружием, которое готовилось для вооруженных провокаций в Закарпатье. Об этом сообщает 112.Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА и издание Zakarpatpost.net. По информации издания, в ночь на вторник 18 мая в микрорайоне Радванка в Ужгороде сотрудники областного управления СБУ во время проведения контрразведывательных мероприятий обнаружили четыре реактивных
УЖГОРОД, ЗАКАРПАТЬЕ, ГРАНАТОМЕТ, ПРОВОКАЦИЯ, ЗАПАЛ, БОЕПРИПАСЫ, Москаль, Россия, Ужгород, Украина
2018.05.19 (14)

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