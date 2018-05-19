В Ужгороде обнаружили схрон с российским оружием. Москаль заявил о готовившейся вооруженной провокации (14)

NewsMir.info 2018.05.18 21:10

1254956 В Ужгороде обнаружили схрон с российским оружием, которое готовилось для вооруженных провокаций в Закарпатье. Об этом сообщает 112.Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА и издание Zakarpatpost.net. По информации издания, в ночь на вторник 18 мая в микрорайоне Радванка в Ужгороде сотрудники областного управления СБУ во время проведения контрразведывательных мероприятий обнаружили четыре реактивных