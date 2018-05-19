В Ужгороде обнаружили схрон с российским оружием. Москаль заявил о готовившейся вооруженной провокации (14)

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- Готовили провокации: на Закарпатье нашли схрон российского оружия : РИА Мелитополь 11:35
- Готовили провокации: на Закарпатье нашли схрон российского оружия : From-UA.com 10:34
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- Готовили провокации: на Закарпатье нашли схрон российского оружия : NewsOboz 09:39
- ФСБ готовила вооруженные провокации на Закарпатье : Власти.нет 09:15
- ФСБ готовила масштабную провокацию в Ужгороде : Kordon.com.ua 02:53
- Москаль сообщил, что в Ужгороде нашли схрон с оружием, которое ФСБ заготовила для провокаций : Гордон 01:05
- Украина проиграла спор с Россией в ВТО за аммиачную селитру - СМИ : Гордон 01:05
- ФСБ готовила провокации, на Закарпатье нашли схрон российского оружия : RUpor.info 00:11
- На Закарпатье нашли оружие, которое ФСБ готовила для провокаций : ICTV Факти 00:06
- Готовили провокации: на Закарпатье нашли схрон российского оружия : Вести-UA 00:01
- Российские спецслужбы готовили теракт на Закарпатье : ТВі 23:54