В Польше эвакуировали школу из-за неизвестного вещества (26)

Телеграф.com.ua 2018.05.19 01:43

Новости мира: В одной из польских школ было распылено неизвестное вещество, от которого пострадали учащиеся. В городе Вейхерово Поморского воеводства на севере Польши в пятницу из средней школы эвакуировали 325 человек, в том числе почти 300 детей, в связи с распылением в помещении учебного заведения неизвестного вещества. Более 30 детей пожаловались на проблемы с дыханием и резь в глазах, а 17 из